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В Каменецком районе прошел исторический гастрофест

17.07.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Каменецком районе на базе агроусадьбы “Валерия” прошел необычный кулинарный фестиваль. Цель – показать белорусскую кухню как часть историко-культурного наследия нашей страны. Гастрофест был основан на старинной книге рецептов, которую нашли и перевели учительница Сейловичской школы Несвижского района Татьяна Холопица вместе с учениками Максимом Шкодой и Данилой Шостаком. Издание называется D.H. Debsky «Kuchnia Radziwillow». В ходе мастер-классов готовились яства, которыми питались белорусы времен Радзивиллов. Атмосферу дополнял мастер-класс от ремесленницы Ирины Белемук.

В Каменецком районе прошел исторический гастрофест

В Каменецком районе прошел исторический гастрофест

– Странно, когда белорусов называют «бульбашами», ассоциирую нашу культуру питания с картошкой, – Наталья Прокопук, хозяйка агроусадьбы «Валерия», разбивает стереотипы, подготавливая горох и разделывая щуку на суп для первого. – У белорусов очень разнообразная, самобытная кухня. И это часть нашей культуры, нашей истории. Такой же генетический код, как вышиванки, пояса или рушники, – Наталья говорит со знанием дела. Уже много лет она занимается этнографией, увлекается краеведением. Фольклор, традиции, передаваемые от местных старожилов – объект ее исследований. Диктофон Натальи забит часами записей, среди которых и оригинальные рецепты, передаваемые из поколения в поколение.

В Каменецком районе прошел исторический гастрофест

В Каменецком районе прошел исторический гастрофест

А потому в сегодняшнем меню только оригинальные рецепты. Только взглянув на список, хочется немедленно сделать перерыв на обед, вне зависимости от времени: «Суфле из твердого сыра по-гетмански», «Литовский кролик», «Колбаса белая по-радзивилловски», «Стейк свиной а-ля Радзивилл II», «Виленский перник», «Соус Урсулы Радзивилл» и многое другое. Участникам предлагалось вместо оплаты внести свою лепту продуктами. Не обошлось и без помощников. Фестиваль поддержало ОАО «Беловежский» и Каменецкая первичка ОО «Белорусский союз женщин».

В Каменецком районе прошел исторический гастрофест

В Каменецком районе прошел исторический гастрофест

– Сами резали, месили тесто, был большой интерес. Это атмосфера праздника. И глубинный смысл – преемственность поколений. Конечно, мы адаптировали кухню к нашему времени. Пропорции приходилось подбирать. Это был элемент творчества. Например, сода в наше время от того отличается. Если бы мы положили по тем пропорциям, то пряник был бы исключительно со вкусом соды. Те же супы, мясо… А это дает возможность общения. Когда сели за общий стол – казалось, что друг друга знаем уже много лет.

В Каменецком районе прошел исторический гастрофест

В Каменецком районе прошел исторический гастрофест

В Каменецком районе прошел исторический гастрофест


Хозяйка агроусадьбы подчеркивает, агротуризм нужно развивать не только на заинтересованности иностранных туристов, но и на знакомстве самих белорусов с историей страны. Чем больше будет заинтересованности среди населения, тем чаще будут проводиться такие встречи. В конечном итоге это сыграет на благо развития экотуризма в Беларуси.

Фото Виктора ЛЯЛЮКА

 
 
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  В Каменецком районе на базе агроусадьбы “Валерия” прошел необычный кулинарный фестиваль. Цель – показать белорусскую кухню как часть историко-культурного...
 
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