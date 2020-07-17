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Участок трассы М10 ремонтируют в Пинском районе

17.07.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинском районе ремонтируют участок автомобильной дороги республиканского значения М10, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Участок трассы М10 ремонтируют в Пинском районе

Дорожники обновляют покрытие на двухкилометровом отрезке трассы М10 Кобрин - Гомель - граница России. Ремонтные работы выполняют специалисты филиала РУП "Бреставтодор" ДЭУ-26. Рабочие уже уложили выравнивающий слой из асфальтобетона и укрепили обочины дороги. Сейчас занимаются устройством защитного слоя. На последнем этапе будет нанесена дорожная разметка.

"Зимой большую часть работ по ямочному ремонту мы выполняли именно на этом участке, поэтому выбрали его для проведения текущего ремонта, - пояснил главный инженер ДЭУ-26 Александр Завацкий. - Для обеспечения безопасности при производстве работ разработали схему движения, которую согласовали с областной Госавтоинспекцией. Используем светофорное регулирование. Такой вариант более удобен и для нас, и для водителей". Ориентировочно работы будут завершены до конца июля.

Это не единственный участок на дорогах республиканского значения, который в нынешнем году будет обновлен силами работников ДЭУ-26. Также они приведут в порядок трехкилометровый отрезок трассы М10 вблизи Микашевичей. В плане еще ремонт 2,7 км дорожного полотна в районе деревень Кривчицы и Подболотье на автодороге Р6 Ивацевичи - Пинск - Столин.

Параллельно в Пинском районе выполняют текущий ремонт дороги местного значения Н205 Доброславка - Молодельчицы. Работники ДРСУ-104 приводят в порядок участок протяженностью 3,5 км между железнодорожной станцией в деревне Осница и агрогородком Парохонск. "Уже уложен выравнивающий слой асфальтобетона, укреплены обочины, обустроены 25 съездов и совмещенная с дорожным покрытием пешеходная дорожка. Завершить работы планируется проведением поверхностной обработки дорожного покрытия, во время которой будет нанесен слой щебня со специальной эмульсией. После этого останется установить 43 дорожных знака, обустроить четыре остановочных пункта автобусов и один павильон", - подытожили в Пинском райисполкоме.

 
Теги: Гомель
 
 
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  В Пинском районе ремонтируют участок автомобильной дороги республиканского значения М10, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме. Дорожники обновляют...
 
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