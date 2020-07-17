ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Горы перспектив. Солигорск – взгляд изнутри в программе “Главный эфир” АТН.

17.07.2020 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


1 июля 2020 15:41 2400

Горы перспектив. Солигорск - взгляд изнутри в программе "Главный эфир" АТН.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: АТН.

Возвращаемся в Солигорск. Но не в центр горно-химической промышленности страны, а в город-сад, город поэтов, один из самых молодых населенных пунктов страны.  Там строят скейт-площадки, скверы, футбольные стадионы, развивают легкую промышленность, машиностроение и даже туризм. Итак, Солигорск – взгляд изнутри. Репортаж Анастасии Бенедисюк.

Горы перспектив. Солигорск – взгляд изнутри в программе “Главный эфир” АТН.

“До Ре Ни” – по первым слогам имен сыновей – Добрыня, Ренат и Никита. Такое вот родовое гнездо решила свить чета Буйняковых вблизи малой родины – в Солигорске у семьи осталась квартира. А началось все с покупки лошади, потом были страус, павлины, лиса. И классические кролики, свиньи, теперь присматривают коров. Со временем сельским укладом жизни решили делиться с туристами. Из предложений, на который спрос, – зоопарк, усадьба.

Долгое время главной достопримечательностью города шахтеров считались соленые залежи – терриконы.

Вообще туризм для Солигорска – это что-то новое. Долгое время главной достопримечательностью города шахтеров считались соленые залежи – терриконы. Сегодня список смело может пополнить, например, парк четырех стихий – с садами, клумбами, фонтанами, детскими горками. По выходным там проходят танцы “для тех, кому немного за…” – для ровесников Солигорска. В августе городу исполнится 62.

Эдуард Корбут, краевед: “Да, у нас нет архитектурных исторических памятников, замков, но город очень удобный, очень компактный. И как вы заметили, очень зеленый. Наш город называют город-сад, и это, наверное, самая главная наша особенность”.

Один из самых молодых городов Беларуси дышит полной грудью, он атлетически сложен – стадионы, новая лыжероллерная трасса в помощь – и идет в ногу со временем. Точнее едет, иногда прыгает и делает трюки – недавно в сквере Семьи, любви и верности открыли скейт-площадку. Тот случай, когда созданные условия вдохновляют.

Из знаковых мест для Солигорска – кафедральный собор

Из знаковых мест для Солигорска – в десятках метров кафедральный собор. Проектировали его еще в 90-е, а строили, что называется, всем миром. На финальной стадии помог Беларуськалий. Высотой в 60 метров, с 13 колоколами весом в 7 тонн – и управляет ими один звонарь. Краткий экскурс от Эдуарда Корбута. Впрочем, краевед признается, в Солигорск сегодня едут и за духовным обогащением, и поправить здоровье, и за промышленным туризмом, в гастрономическое турне и даже на шопинг.

Эдуард Корбут, краевед: “Солигорская птицефабрика очень известна за пределами нашего города, она делает уникальную продукцию “Яйца молодецкие, обогащенные селеном”, которые вообще-то не делает ни одна фабрика Беларуси. Яйца копченые, перепелиные. Также наш бренд фабрики “Калинка”, “Купалинка”. Немножко так в шутку мы даже говорим: в шахте обычно работают мужчины, но женам тоже ведь где-то надо работать?…”

От пряжи, вязания до раскроя, пошива и отгрузки готовой продукции. Это одно из крупнейших предприятий концерна “Беллегпром” с полным производственным циклом. 17 фирменных магазинов по всей стране, представительство в России, Казахстане. А начиналось ведь все с маленького цеха и 20 швей.

И этому интересу уже стаж в несколько десятков лет. Яркие детские впечатления переросли в мечту и стали работой. На “Купалинку” Ирина Мхитарян пришла в должности ученицы швеи, была мастером, начальником цеха. Теперь за штурвалом производства. Здесь 30 лет проработала ее мама, теперь даже не в ученицах, на равных – коллега-дочь!

Пандемия, конечно, внесла свои коррективы в работу предприятия. “Купалинка” одной из первых экстренно переориентировала производство. Шили маски, защитные костюмы, но и на новую коллекцию время нашли. Недавно освоили направление штучной печати – теперь балуют модниц принтами.

Татьяна Ярота, директор ОАО “Купалинка”: “Мы все время в поиске, изучаем тенденции, новые направления в моде. На протяжении 50 лет предприятие занималось только производством изделий бельевого трикотажа. Последние годы мы освоили верхний ассортимент из трикотажных полотен, а сегодня мы уже работаем над производством изделий из текстильных материалов. А это принципиально новое для предприятия направление”.

Горы перспектив. Солигорск – взгляд изнутри в программе “Главный эфир” АТН.

Солигорскому институту проблем ресурсосбережения, при котором работает опытное производство, в следующем году исполнится 30. 8 лет назад предприятие получило аккредитацию как научная организация. Процесс сборки конкретной техники занимает около 3 месяцев. Задействованы 12 человек. Уже в августе этот комбайн, который задействован на добыче калийных удобрений на Беларуськалии, приступит к работе. Всего на предприятии работает полторы тысячи человек. Горно-шахтное, горно-химическое, подъемно-транспортное, землеройное, буровое оборудование – это лишь малая часть производимой линейки. 390 патентов на изобретения защищены в Беларуси, России, Украине.

Вообще в Солигорске – пальцев одной руки не хватит – столько предприятий собирает технику для горной промышленности – проектируют, ремонтируют. Оно и понятно – место, где добывают соль.

“Все началось с этого кусочка соли, такого красно-розового, невзрачного, неяркого относительно бриллианта или изумруда, но, тем не менее, он для нас является самым драгоценным камнем”, – говорит Екатерина Король, главный хранитель фонда Солигорского краеведческого музея.

История города началась в 1958 году со строительством калийного комбината. Впрочем, точка отсчета уводит на 350 миллионов лет назад. Тогда, делятся историки, на этом месте было море. И именно оно способствовало образованию калийной руды. Поэтому, возвращаясь в начало репортажа, Солигорск – это действительно горы, которых бы не было без моря!

С высоты Солигорск сегодня выглядит, действительно, как город-сад, с красивой геометрией, утопающий в зелени!

Горы перспектив. Солигорск – взгляд изнутри в программе “Главный эфир” АТН.

По словам главного архитектора, Солигорск в своем территориальном развитии сейчас имеет некоторые трудности. Все дело в том, что город ограничен подрабатываемыми территориями, водохранилищем, пахотными землями. Единственным вектором развития и роста является западное направление Дубейского кольца. Именно там сейчас активно и возводят два новых микрорайона – 21 и 22. Застройка обеспечит жильем многодетные семьи. Больше 200 из них ключи от квартир получат уже в течение этого года. Параллельно в микрорайоне строят необходимую для комфорта инфраструктуру – детские сады, школы, поликлиники, магазины. Будет и ФОК, оставят площади под офисы. По просьбам горожан, в план строительства включено возведение храма святого Николая чудотворца.

И все в шаговой доступности от зеленой зоны. Во времена активной урбанизации она не менее ценна. Современный, молодой, зеленый, с рабочими местами и хорошей зарплатой. Вот такой он Солигорск – на юге центрального региона.

Источник: TVR.BY.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 июля 2020 15:41 2400 Горы перспектив. Солигорск - взгляд изнутри в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Viber появится новая функция: в сообществах можно будет «Отреагировать» на любой пост
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика