Горы перспектив. Солигорск – взгляд изнутри в программе “Главный эфир” АТН.

Возвращаемся в Солигорск. Но не в центр горно-химической промышленности страны, а в город-сад, город поэтов, один из самых молодых населенных пунктов страны. Там строят скейт-площадки, скверы, футбольные стадионы, развивают легкую промышленность, машиностроение и даже туризм. Итак, Солигорск – взгляд изнутри. Репортаж Анастасии Бенедисюк.

“До Ре Ни” – по первым слогам имен сыновей – Добрыня, Ренат и Никита. Такое вот родовое гнездо решила свить чета Буйняковых вблизи малой родины – в Солигорске у семьи осталась квартира. А началось все с покупки лошади, потом были страус, павлины, лиса. И классические кролики, свиньи, теперь присматривают коров. Со временем сельским укладом жизни решили делиться с туристами. Из предложений, на который спрос, – зоопарк, усадьба.

Долгое время главной достопримечательностью города шахтеров считались соленые залежи – терриконы.

Вообще туризм для Солигорска – это что-то новое. Долгое время главной достопримечательностью города шахтеров считались соленые залежи – терриконы. Сегодня список смело может пополнить, например, парк четырех стихий – с садами, клумбами, фонтанами, детскими горками. По выходным там проходят танцы “для тех, кому немного за…” – для ровесников Солигорска. В августе городу исполнится 62.

Эдуард Корбут, краевед: “Да, у нас нет архитектурных исторических памятников, замков, но город очень удобный, очень компактный. И как вы заметили, очень зеленый. Наш город называют город-сад, и это, наверное, самая главная наша особенность”.

Один из самых молодых городов Беларуси дышит полной грудью, он атлетически сложен – стадионы, новая лыжероллерная трасса в помощь – и идет в ногу со временем. Точнее едет, иногда прыгает и делает трюки – недавно в сквере Семьи, любви и верности открыли скейт-площадку. Тот случай, когда созданные условия вдохновляют.

Из знаковых мест для Солигорска – кафедральный собор

Из знаковых мест для Солигорска – в десятках метров кафедральный собор. Проектировали его еще в 90-е, а строили, что называется, всем миром. На финальной стадии помог Беларуськалий. Высотой в 60 метров, с 13 колоколами весом в 7 тонн – и управляет ими один звонарь. Краткий экскурс от Эдуарда Корбута. Впрочем, краевед признается, в Солигорск сегодня едут и за духовным обогащением, и поправить здоровье, и за промышленным туризмом, в гастрономическое турне и даже на шопинг.

Эдуард Корбут, краевед: “Солигорская птицефабрика очень известна за пределами нашего города, она делает уникальную продукцию “Яйца молодецкие, обогащенные селеном”, которые вообще-то не делает ни одна фабрика Беларуси. Яйца копченые, перепелиные. Также наш бренд фабрики “Калинка”, “Купалинка”. Немножко так в шутку мы даже говорим: в шахте обычно работают мужчины, но женам тоже ведь где-то надо работать?…”

От пряжи, вязания до раскроя, пошива и отгрузки готовой продукции. Это одно из крупнейших предприятий концерна “Беллегпром” с полным производственным циклом. 17 фирменных магазинов по всей стране, представительство в России, Казахстане. А начиналось ведь все с маленького цеха и 20 швей.

И этому интересу уже стаж в несколько десятков лет. Яркие детские впечатления переросли в мечту и стали работой. На “Купалинку” Ирина Мхитарян пришла в должности ученицы швеи, была мастером, начальником цеха. Теперь за штурвалом производства. Здесь 30 лет проработала ее мама, теперь даже не в ученицах, на равных – коллега-дочь!

Пандемия, конечно, внесла свои коррективы в работу предприятия. “Купалинка” одной из первых экстренно переориентировала производство. Шили маски, защитные костюмы, но и на новую коллекцию время нашли. Недавно освоили направление штучной печати – теперь балуют модниц принтами.

Татьяна Ярота, директор ОАО “Купалинка”: “Мы все время в поиске, изучаем тенденции, новые направления в моде. На протяжении 50 лет предприятие занималось только производством изделий бельевого трикотажа. Последние годы мы освоили верхний ассортимент из трикотажных полотен, а сегодня мы уже работаем над производством изделий из текстильных материалов. А это принципиально новое для предприятия направление”.