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Абитуриентка-стобалльница из Слуцка: «Как победительница олимпиады, могла вообще не сдавать ЦТ»

17.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Абитуриентка-стобалльница из Слуцка: «Как победительница олимпиады, могла вообще не сдавать ЦТ»

Выпускница слуцкой гимназии № 2 Ульяна Черникович ради эксперимента решила написать тест по немецкого языку — и получила по нему 100 баллов, пишет МЛЫН.

— Такой результат был для меня ожидаемым, поскольку я заняла первое место на республиканской олимпиаде по немецкому языку и непосредственно к тестированию никак не готовилась, — признается Ульяна. — Лично для меня все задания ЦТ были очень простыми. Возможно, потому, что языком я занимаюсь достаточно углубленно, и все темы теста у меня разложены по полочкам.

Абитуриентка справилась со своим вариантом теста в рекордные сроки — за 20 минут вместо 120 положенных. Правда, потом еще раз перепроверила ответы. В итоге отдала документы на проверку спустя минут 35-40 после начала ЦТ.

— Мои одноклассники тоже неплохо написали немецкий. Во многом это благодаря нашему учителю Ирине Владимировне Горбуновой, которая с нами очень усердно занималась, — отмечает Ульяна.

Стобалльница учит немецкий со второго класса, но на более углубленном уровне — с 9-го, когда начала участвовать в олимпиадах.

— Занимаюсь достаточно много. Можно сказать, изучение языка превратилось в стиль жизни. В школе каждый день был немецкий, плюс занятия по субботам с учителем, — рассказывает абитуриентка. — Кроме того, я и дома очень много времени посвящаю немецкому. Например, люблю послушать аудиокниги на этом языке.

По сути, Ульяна вообще могла не сдавать ЦТ ни по какому предмету. Как победительница республиканской олимпиады, она имеет право без экзаменов поступать в вузы на те специальности, где профильный предмет — немецкий.

— На тест я пошла, чтобы просто проверить свои знания. К остальным предметам особо не готовилась, поэтому решила больше ничего не сдавать, — говорит абитуриентка. — Я поступаю в университет с дипломом республиканской олимпиады, поэтому сертификаты ЦТ мне не нужны.

Кстати, местом дальнейшей учебы Ульяна выбрала переводческий факультет лингвистического университета.


МЛЫН.BY

 
 
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Выпускница слуцкой гимназии № 2 Ульяна Черникович ради эксперимента решила написать тест по немецкого языку — и получила по нему 100 баллов.
 
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