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Минскому центру трансфузиологии нужны доноры крови

17.07.2020 13:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минскому центру трансфузиологии нужны доноры крови

Городской центр трансфузиологии опубликовал на своей странице в Instagram объявление о том, что учреждению необходимы доноры крови нескольких групп. 

Телефон для записи доноров крови: +375172395913. Памятка для желающих стать донором здесь

ФОТО: total.kz


 


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Городской центр трансфузиологии опубликовал на своей странице в Instagram объявление о том, что учреждению необходимы доноры крови нескольких групп.  Телефон для...
 
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