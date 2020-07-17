Минскому центру трансфузиологии нужны доноры крови

Источник материала: ОНТ

Городской центр трансфузиологии опубликовал на своей странице в Instagram объявление о том, что учреждению необходимы доноры крови нескольких групп.

Телефон для записи доноров крови: +375172395913. Памятка для желающих стать донором здесь .

ФОТО: total.kz









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