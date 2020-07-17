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"Наша власть боится женщин" Штабы Бабарико, Цепкало и Тихановской проводят совместную пресс-конференцию

17.07.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской 17 июля дает совместную пресс-конференцию вместе с инициативными группами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которым отказали в регистрации кандидатами.

"Наша власть боится женщин" Штабы Бабарико, Цепкало и Тихановской проводят совместную пресс-конференцию



Днем ранее штабы Бабарики и Цепкало объявили объединение сил со штабом Тихановской и назвали пять общих целей:

призвать избирателей проголосовать на выборах 9 августа;
освободить политических заключенных и "экономических заключенных", дать им право на пересмотр дел в независимых и справедливых судах;
провести повторные справедливые выборы после 9 августа;
информировать избирателей о способах защитить свой голос;
призвать участвовать в инициативах за справедливые выборы, становиться наблюдателями.
 
 
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Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской 17 июля дает совместную пресс-конференцию вместе с инициативными группами Виктора Бабарико и Валерия...
 
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