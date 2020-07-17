"Наша власть боится женщин" Штабы Бабарико, Цепкало и Тихановской проводят совместную пресс-конференцию













Днем ранее штабы Бабарики и Цепкало объявили объединение сил со штабом Тихановской и назвали пять общих целей:





призвать избирателей проголосовать на выборах 9 августа;

освободить политических заключенных и "экономических заключенных", дать им право на пересмотр дел в независимых и справедливых судах;

провести повторные справедливые выборы после 9 августа;

информировать избирателей о способах защитить свой голос;

призвать участвовать в инициативах за справедливые выборы, становиться наблюдателями.