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"Наша власть боится женщин" Штабы Бабарико, Цепкало и Тихановской проводят совместную пресс-конференцию
Источник материала: Партизан
Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской 17 июля дает совместную пресс-конференцию вместе с инициативными группами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которым отказали в регистрации кандидатами.
Днем ранее штабы Бабарики и Цепкало объявили объединение сил со штабом Тихановской и назвали пять общих целей:
призвать избирателей проголосовать на выборах 9 августа;
освободить политических заключенных и "экономических заключенных", дать им право на пересмотр дел в независимых и справедливых судах;
провести повторные справедливые выборы после 9 августа;
информировать избирателей о способах защитить свой голос;
призвать участвовать в инициативах за справедливые выборы, становиться наблюдателями.
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"Наша власть боится женщин" Штабы Бабарико, Цепкало и Тихановской проводят совместную пресс-конференцию
Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской 17 июля дает совместную пресс-конференцию вместе с инициативными группами Виктора Бабарико и Валерия...
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