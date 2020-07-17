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Здание суда открыли в Березе после реконструкции

17.07.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Березе сегодня торжественно открыли после реконструкции здание районного суда, передает корреспондент БЕЛТА.

Здание суда открыли в Березе после реконструкции

Здание, которое размещается в центре города, было построено в 1980 году и требовало обновления. Его включили в план капитального ремонта с элементами модернизации. На выполнение всех работ специалистам объединения "Брестоблсельстрой" и субподрядным организациям понадобилось немногим более полугода. По сути, от старого здания остались только стены - его техническая начинка и внешний вид кардинально изменились.

"Площадь застройки выросла более чем на 100 кв.м (до 727 кв.м), увеличено количество залов для судебных заседаний: теперь их два - для рассмотрения уголовных дел и один зал для гражданских дел. Установлена система аудиовидеофиксации и протоколирования. Приведены в соответствие служебные и подсобные помещения. Обновлены фасады, кровля, оборудован лифт и безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями, выполнено благоустройство территории", - рассказала председатель суда Березовского района Наталья Вакульчик.

 
 
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  В Березе сегодня торжественно открыли после реконструкции здание районного суда, передает корреспондент БЕЛТА. Здание, которое размещается в центре города,...
 
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