В Брестском районе мотоцикл врезался в мусоровоз: погибли два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека погибли в аварии, которая произошла 17 июля, около 13.00, в Брестском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По предварительной информации, водитель МАЗа на трассе Р16 Тюхиничи — Высокое — граница РП при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki.

В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла от полученных травм умерли на месте происшествия.





На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.