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В Брестском районе мотоцикл врезался в мусоровоз: погибли два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека погибли в аварии, которая произошла 17 июля, около 13.00, в Брестском районе. Об этом
По предварительной информации, водитель МАЗа на трассе Р16 Тюхиничи — Высокое — граница РП при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki.
В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла от полученных травм умерли на месте происшествия.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
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На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
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