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"Это попытка запугать": на избитого журналиста радио "Свабода" составили протокол "за неповиновение"

17.07.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналиста "Радио Свобода" 17 июля снова доставили в РУВД Заводского района в Минске. На него составили административный протокол по статье 23.4 КоАП за неповиновение сотрудникам милиции.

"Это попытка запугать": на избитого журналиста радио "Свабода" составили протокол "за неповиновение"
Напомним, 15 июля журналиста брутально задержали в центре Минска после окончания стрима от Центризбиркома, где собрались сторонники Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Неизвестные люди в штатском сломали ему нос при задержании и несмотря на то, что из носа шла кровь, везли в бусе на коленях лицом вниз.

На следующий день милиция заявила, что журналист якобы оказывал сопротивление, а потому против него применили физическую силу. Антон Трофимович считает, что дело против него полностью выдумано. Милиция таким образом пытается оправдать свое насилие.

17 июля утром журналист ехал снимать побои в судмедэкспертизу, но на улице Кижеватова к нему подошли сотрудники милиции и увезли, забрав телефон, в РУВД Заводского района. "Меня там явно ждали", — сказал журналист.

Он объяснил, что утром ему звонили из Заводского РУВД, просили, чтобы приехал на 10 минут. Но об административном процессе инспектор не упоминал.

"Считаю, что меня хотели завлечь туда обманом", — сказал Трофимович.


Трофимович провел в милиции около двух часов. Он отказался давать показания и не подписал протоколы.

"Сказали, что повезут в суд, но отпустили без объяснений, — сказал он. — Я уверен, это просто еще одна попытка запугать меня и других журналистов".

Антон Трофимович подал заявление в Следственный комитет, просит возбудить уголовное дело по статье 198 Уголовного кодекса — воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста.

Заметим, что появившиеся в Сети переговоры силовиков подтверждают, что журналистов во время стримов с мирных акций протеста задерживают неслучайно - их отслеживают, "ведут" и потом целенаправленно задерживают конкретного журналиста.

"Белорусские власти перед выборами 9 августа пытаются остановить нашу журналистскую работу и помешать аудитории получать доступ к надежным новостям", — заявила исполняющая обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар после ряда задержаний журналистов Свободы.
 
Теги: Минск
 
 
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Журналиста "Радио Свобода" 17 июля снова доставили в РУВД Заводского района в Минске. На него составили административный протокол по статье 23.4 КоАП за неповиновение...
 
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