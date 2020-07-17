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Некоторые поезда по маршруту Минск - Брест отменяются из-за ремонта мостов

17.07.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Плановый капитальный ремонт железнодорожных мостов будут проводить на участке Барановичи - Брест с 21-22 июля. Некоторые поезда по маршруту Минск - Брест отменяются на следующей неделе из-за планового ремонта железнодорожных мостов, об этом пассажиров предупредили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Некоторые поезда по маршруту Минск - Брест отменяются из-за ремонта мостов

БЖД/АЛЕКСАНДР БАЧИЛО

Плановый капитальный ремонт железнодорожных мостов на перегонах Грицевец – Лесная и Береза Картузская – Оранчицы на участке Барановичи–Брест будет проводится с 8:00 вторника 21 июля до 7:00 среды 22 июля. В связи с этим внесены изменения в график движения поездов.

Отменяются следующие поезда межрегиональных линий:

- №651 Минск – Брест с отправлением из Минска 21 июля;

- №662 Брест – Минск с отправлением из Бреста 22 июля;

- №725/726, №727/728, №737/738, №735/736 сообщением Минск – Брест – Минск с отправлением из Минска и Бреста 21 июля;

- №701 Минск – Брест с отправлением из Минска 21 июля;

- №702, №736 Брест – Минск, сотправлением из Бреста 22 июля;

- №735 Минск – Брест с отправлением из Минска 20 июля.

Часть поездов по маршруту Минск – Брест – Минск будут курсировать по маршруту Минск – Барановичи – Минск. Кроме того, поезд межрегиональных линий экономкласса №661 Минск – Брест 21 июля будет следовать с измененным расписанием через Барановичи – Лунинец. Отдельные поезда региональных линий экономкласса сообщением Брест – Барановичи – Брест пойдут по маршруту Брест – Оранчицы – Брест.

"Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги в разделе "Услуги пассажирам", с помощью мобильного приложения "БЧ. Мой поезд", а также в Контакт-центре по номеру 105", - уточнили в БЖД.

Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства и рекомендуют заранее продумывать свой маршрут с учетом изменений в движении поездов на участке Барановичи – Брест.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Плановый капитальный ремонт железнодорожных мостов будут проводить на участке Барановичи - Брест с 21-22 июля. Некоторые поезда по маршруту Минск - Брест...
 
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