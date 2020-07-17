Григорий Рапота высказался об отмене роуминга между Беларусью и Россией

Источник материала: ОНТ

В Витебске сегодня в центре внимания – Союзное государство. И не только искусство, что было бы логично в рамках «Славянского базара».

Те, кому было интересно, получили ответ на вопрос об отмене роуминга между Беларусью и Россией. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заверил: над проектом работают, и скоро его обещают выполнить.

Фото: БЕЛТА

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