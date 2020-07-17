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Дизайнер интерьера рассказал, как сделать крутой современный ремонт и при этом не переплатить

17.07.2020 18:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лето — горячая пора ремонтов, и это головная боль, потому что часто бывает сложно выбрать отделочные материалы. Потому что, во-первых, хочется сэкономить. А во-вторых, — создать красивый современный интерьер, который будет актуальным и через несколько лет. Как это сделать и все грамотно совместить, рассказывает архитектор, дизайнер интерьера Андрей Федосов.

Андрей Федосов

Дизайн интерьера — интересный и увлекательный процесс с одной стороны, но требовательный и капризный — с другой. Его нужно делать хорошо, либо не делать вообще. Неверный выбор цвета, фактуры, текстуры, игнорирование законов стиля, неудачное зонирование, компоновка, пропорции, сочетания материалов приводят к нежелательному результату.

Одна из причин — желание экономить. Ненавистный всем дизайнерам термин «экономия» заставляет творческое мышление креативить и находить более бюджетные пути решения поставленной задачи. Вот несколько советов по созданию достойного интерьера экономичными способами.


Фото: pufikhomes.com

Планировочное решение

Дизайн начинается не со штор, дивана или ковра. Он начинается с планировочного решения. Не стоит менять местами функциональные зоны квартиры или дома, если они уже существуют либо предусмотрены застройщиком. Это позволит в будущем избежать трат на перенос коммуникаций (горячего и холодного водоснабжения, канализации, вентиляции и т.д.), а также трат на согласование перепланировки и монтаж укрепляющих конструкций для несущих элементов.


Фото: pufikhomes.com

Напольное покрытие

Интерьер совсем не проиграет, если вместо дорогостоящих паркетов использовать популярную альтернативу — ламинат, чьи свойства иногда лучше капризного паркета. Рынок предлагает огромное количество ламинированных напольных покрытий, которые тактильно и визуально не уступают дереву.


Фото: remoo.ru

Фото: remontbp.com

Беспроигрышный вариант — использовать плитку, имитирующую натуральный камень и натуральное дерево. Уже давно нет необходимости заказывать дорогостоящую плитку из Италии или Испании, имитирующую мрамор или оникс. Отличные ценовые варианты предлагают польские производители. Как правило, ее много на складах в Беларуси, а доставка не занимает много времени.


Фото: minikuhonka.ru

Потолок

Натяжной потолок — самый быстрый и экономичный вид отделки потолка. И речь уже давно не идет о глянцевых, со страшными стыками у стен, потолках. Матовый белый потолок, а еще лучше тканевый, сэкономят не малую сумму бюджета на ремонт. Он точно не треснет при усадке нового дома, а современные методы монтажа позволяют обходить трубы и коммуникации на потолке, и даже делать ниши для штор. Еще один плюс — это минимальный спуск и потеря высоты помещения всего на сантиметра четыре. Минус — к натяжному потолку уже не приклеишь молдинг или карниз.

Наличие лепного декора в проекте автоматически делает ремонт не экономным: стоит он не дешево и недешево стоит его монтаж. Но если в лепнине все же есть необходимость, то на потолок или под потолком на стене, можно использовать лепнину из обычного пенопласта. Стоит она не много, купить можно на любом строительном рынке. На стенах такую лепнину использовать нельзя, так как это мягкий материал и он быстро деформируется.


Фото: pufikhomes.com

Стены

Доступный и распространенный вариант декора стен — 3Д-панели. Моделей множество, монтируются они легко, красятся или тонируются в любой цвет. 3Д-панели отлично выделяют композиционные центры помещения: телевизионную зону, рабочую или столовую зону. Отлично они смотрятся и с подсветкой.

Фото: panel3d.by
Фото: panel3d.by

Подготовка стен под обои и поклейка фоновых однотонных обоев — самый экономный и беспроигрышный вариант отделки стен. Обои под покраску — тоже хорошо, но не забывайте, что придется заплатить и за поклейку, и за покраску.

В погоне за экономией не нужно прибегать к использованию отживших и сомнительных видов отделки — венецианских штукатурок, декоративных кирпичиков и сомнительных фотообоев с эффектами старения. Однотонные ровные стены дадут куда больше возможностей для того, чтобы создать интересный дизайн при помощи меблировки и декорирования.


Фото: yusi.com

В этом материале мы затронули только часть вопросов по созданию красивого интерьера без переплат. Для оформления интерьера важно также правильно подойти к выбору мебели и декорированию.

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Дизайнер интерьера рассказал, какие отделочные материалы лучше использовать в ремонте, чтобы сэкономить и создать красивое современное пространство.
 
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