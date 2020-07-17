В Слуцком районе ГАИ проведёт акцию «Трезвый водитель»

Источник материала: Слуцк Город





С пятницы по понедельник, 18-20 июля ГАИ Минской области, в том числе и ОГАИ Слуцкого РОВД, проведёт профилактическую акцию «Трезвый водитель».

В ходе мероприятия созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности. Несение нарядов милиции приближено к местам расположения объектов торговли спиртными напитками (кафе, АЗС и др.), особенно в вечернее и ночное время суток.

ГАИ напоминает, что в соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин.

За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.