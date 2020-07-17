ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Слуцком районе ГАИ проведёт акцию «Трезвый водитель»

17.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

В Слуцком районе ГАИ проведёт акцию «Трезвый водитель»

С пятницы по понедельник, 18-20 июля ГАИ Минской области, в том числе и ОГАИ Слуцкого РОВД, проведёт профилактическую акцию «Трезвый водитель». 

В ходе мероприятия созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности. Несение нарядов милиции приближено к местам расположения объектов торговли спиртными напитками (кафе, АЗС и др.), особенно в вечернее и ночное время суток.

ГАИ напоминает, что в соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин.

За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

Уважаемые граждане! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону й02 (звонок бесплатный).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С пятницы по понедельник, 18-20 июля ГАИ Минской области, в том числе и ОГАИ Слуцкого РОВД, проведёт профилактическую акцию «Трезвый водитель».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Национальном олимпийском комитете чествовали белорусских чемпионов и призёров Олимпиады-80
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика