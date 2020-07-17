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Наталья Батракова: «Люди сегодня хотят читать о себе. Что-то своё, колоритное. У меня, например, в книгах и трасянка присутствует»

17.07.2020 18:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В 2014 году на самом высоком уровне звучала критика в адрес литераторов, писателей, что не создается сейчас новой «Поднятой целины», «Войны и мира».

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Наталья Батракова: «Люди сегодня хотят читать о себе. Что-то своё, колоритное. У меня, например, в книгах и трасянка присутствует»

Наталья Батракова, писатель:
У нас очень много пишущих и талантливых. Конечно, претендовать на то, что тебя будут любить все абсолютно – это было бы глупо. Потому что сколько людей – столько вкусов. Кто-то любит одну литературу, кто-то другую. Книг в разных жанрах должно быть как можно больше.

Наталья Батракова: «Люди сегодня хотят читать о себе. Что-то своё, колоритное. У меня, например, в книгах и трасянка присутствует»

Наталья Батракова: «Люди сегодня хотят читать о себе. Что-то своё, колоритное. У меня, например, в книгах и трасянка присутствует»

Как мне кажется, люди сегодня хотят читать о себе. Что-то такое свое, колоритное. У меня, например, в книгах и трасянка присутствует. И этому люди верят. Наверное, еще не так много времени прошло после развала Союза, чтобы мы поняли свое. В этих границах. Потому что вы уже здесь, вы тут родились, вы тутэйшыя. 

Люди в материале: Наталья Батракова

 
 
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В 2014 году на самом высоком уровне звучала критика в адрес литераторов, писателей, что не создается сейчас новой «Поднятой целины», «Войны и мира». Александр...
 
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