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Наталья Батракова: «Люди сегодня хотят читать о себе. Что-то своё, колоритное. У меня, например, в книгах и трасянка присутствует»
Источник материала: СТВ
В 2014 году на самом высоком уровне звучала критика в адрес литераторов, писателей, что не создается сейчас новой «Поднятой целины», «Войны и мира».
Как обстоят дела в сфере белоруской письменности в наши дни – в проекте СТВ «Свой путь. Расцвет культуры».
Наталья Батракова, писатель:
Как мне кажется, люди сегодня хотят читать о себе. Что-то такое свое, колоритное. У меня, например, в книгах и трасянка присутствует. И этому люди верят. Наверное, еще не так много времени прошло после развала Союза, чтобы мы поняли свое. В этих границах. Потому что вы уже здесь, вы тут родились, вы тутэйшыя.
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Наталья Батракова: «Люди сегодня хотят читать о себе. Что-то своё, колоритное. У меня, например, в книгах и трасянка присутствует»
В 2014 году на самом высоком уровне звучала критика в адрес литераторов, писателей, что не создается сейчас новой «Поднятой целины», «Войны и мира». Александр...
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