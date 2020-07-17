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«В кинотеатре «Электрон» в подвале начали грибы выращивать». Что происходило с белорусским кино после развала СССР
Источник материала: СТВ
В проекте СТВ «Свой путь. Расцвет культуры» мы поговорили о том, как развивалась сфера кино в Беларуси с 90-ых годов.
Насколько популярно кино сегодня?
Василий Коктыш:
А в абсолютных цифрах сколько это? В деньгах и людях?
Василий Коктыш:
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«В кинотеатре «Электрон» в подвале начали грибы выращивать». Что происходило с белорусским кино после развала СССР
В проекте СТВ «Свой путь. Расцвет культуры» мы поговорили о том, как развивалась сфера кино в Беларуси с 90-ых годов.
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