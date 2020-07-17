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С завтрашнего дня восстанавливается рейс городского маршрута №16

17.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

С 18 июля по выходным дням восстанавливается рейс городского маршрута №16 временем отправления от остановки «Автовокзал» в 14:40, от остановки «Чехова» в 15:00.

Об этом SlutskGorod сообщили в администрации Автобусного парка №2 города Слуцка.

 
 
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С 18 июля по выходным дням восстанавливается рейс городского маршрута №16 временем отправления от остановки «Автовокзал» в 14:40, от остановки «Чехова» в 15:00.
 
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