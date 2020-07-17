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Лукашенко обновил состав Совета Безопасности
Источник материала: Партизан
Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил состав Совета Безопасности, сообщили в пресс-службе президента.
"Глава государства подписал 17 июля соответствующий Указ № 271", - говорится в сообщении.
В состав Совета Безопасности включен председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель, министр обороны Виктор Хренин, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Александр Вольфович.
Исключены из состава Совета Безопасности Станислав Зась, Леонид Анфимов и Сергей Румас.
Должности Романа Головченко и Андрея Равкова изложены в новой редакции - премьер-министр и государственный секретарь Совета Безопасности соответственно.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил состав Совета Безопасности, сообщили в пресс-службе президента.
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