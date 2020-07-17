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Транспорт в Беларуси: факты и данные, о которых вы могли не знать
Источник материала: СТВ
Транспортная система Беларуси: свыше 100 тысяч километров автомобильных дорог и 5,5 тысяч железнодорожных путей общего пользования. 1,7 тысяч километров внутренних водных путей и почти тысяча километров трамвайных и троллейбусных линий. 50 километров метрополитена.
За два последних десятилетия страна изменилась до неузнаваемости. На смену устаревшему транспорту пришли современные, удобные и технологичные модели. Появилась единая билетная и тарифная система. Введена бесконтактная оплата проезда, сегодня есть возможность пополнить счет через мобильное приложение. Результат – на треть сократились очереди в кассы метро.
Первых посетителей подземка встретила 36 лет назад. За эти годы Минский метрополитен перевез почти 8 миллиардов пассажиров. Минск стал третьим городом в мире после Лондона и Ванкувера, где одномоментно на всех станциях рельсового транспорта была введена бесконтактная оплата проезда.
Каждые сутки по Белорусской железной дороге курсирует более 1 000 пассажирских поездов и около 700 грузовых. Железнодорожные артерии охватывают 2 100 населенных пунктов. Ежегодно железнодорожный транспорт перевозит более 140 млн. тонн грузов и 90 млн. пассажиров. А ведь еще 150 лет назад собственным вокзалом мог похвастаться только Гродно.
Железнодорожный парк за прошлый год пополнился тремя дизель-поездами, двумя тысячами грузовых и 30 пассажирскими вагонами.
Сергей Калютчик, начальник службы технической политики и инвестиций:
За последние десять лет на дорогах столицы появилось несколько тысяч новых автобусов, троллейбусов и трамваев. В стране активно развивается электротранспорт, что сокращает экологическую нагрузку на город. Его доля от общего количества на сегодняшний день составляет 39 процентов. Уже к 2030 году планируется увеличить это число в полтора раза.
На улицах мегаполиса появились остановки нового образца. Выделенные полосы организованы на трех проспектах – Независимости, Победителей и Дзержинского. А современные технологии делают поездки комфортными для всех категорий пассажиров.
Государственная поддержка позволила навести порядок и создать единый стандарт столичного такси. Подача машины не превышает 7-9 минут. Кроме того, каждый минчанин в любой момент может и сам сесть за руль авто. Такую возможность дает система краткосрочной аренды – каршеринг.
Сеть в несколько тысяч камер полностью покрывает территорию города. Система просчитывает и прогнозирует обстановку на дорогах и оперативно информирует водителей о дорожной ситуации. Плотность дорожной сети общего пользования составляет более 400 км. на 1 тысячу км. кв. и является одной из самых высоких среди стран СНГ.
В текущем году планируется реализовать самый масштабный проект – реконструкцию трассы Минск – Ошмяны – Каменный Лог. Последний раз капитальный ремонт на данном участке делали более 20 лет назад. Появятся асфальтированные обочины, пешеходные переходы и автобусные остановки с освещением. Продолжатся и работы на трассе М3 Минск-Витебск. В 2020-м планируется закончить реконструкцию участка автомобильной дороги Р-53 Слобода – Новосады от Кургана Славы до Смолевичей.
С каждым годом загруженность дорог снижается – безопасность растет. Борьба с пробками, удобство пешеходов и пассажиров – вот приоритетные задачи государства. Текущий год станет знаковым для транспортной системы. В регионах страны построены сотни социально значимых объектов в рамках проекта «Дороги Беларуси».
В ближайшее время будут запущены 4 станции новой ветки метро. Активно обновляется и парк наземного транспорта. А упор на авто будущего с нулевыми выбросами сделает Беларусь низкоуглеродной страной!
Так что потенциал для роста и развития у нас есть.
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Транспортная система Беларуси: свыше 100 тысяч километров автомобильных дорог и 5,5 тысяч железнодорожных путей общего пользования. 1,7 тысяч километров внутренних...
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