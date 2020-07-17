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Транспорт в Беларуси: факты и данные, о которых вы могли не знать

17.07.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Транспортная система Беларуси: свыше 100 тысяч километров автомобильных дорог и 5,5 тысяч железнодорожных путей общего пользования. 1,7 тысяч километров внутренних водных путей и почти тысяча километров трамвайных и троллейбусных линий. 50 километров метрополитена.

Транспорт в Беларуси: факты и данные, о которых вы могли не знать

За два последних десятилетия страна изменилась до неузнаваемости. На смену устаревшему транспорту пришли современные, удобные и технологичные модели. Появилась единая билетная и тарифная система. Введена бесконтактная оплата проезда, сегодня есть возможность пополнить счет через мобильное приложение. Результат – на треть сократились очереди в кассы метро.

Транспорт в Беларуси: факты и данные, о которых вы могли не знать

Андрей Дроб, официальный представитель УП «Минский метрополитен»:
Ежегодно Минский метрополитен перевозит около трехсот миллионов человек. А если брать каждый день, то это порядка 800 тысяч пассажиров, которые пользуются столичной подземкой.

Первых посетителей подземка встретила 36 лет назад. За эти годы Минский метрополитен перевез почти 8 миллиардов пассажиров. Минск стал третьим городом в мире после Лондона и Ванкувера, где одномоментно на всех станциях рельсового транспорта была введена бесконтактная оплата проезда.

Транспорт в Беларуси: факты и данные, о которых вы могли не знать

Андрей Дроб:
Лица с ограниченными возможностями могут заказать свою поездку. Его встречают инспектора службы безопасности и сопровождают, начиная от переходного перехода и заканчивая уже самим составом.

Транспорт в Беларуси: факты и данные, о которых вы могли не знать

Каждые сутки по Белорусской железной дороге курсирует более 1 000 пассажирских поездов и около 700 грузовых. Железнодорожные артерии охватывают 2 100 населенных пунктов. Ежегодно железнодорожный транспорт перевозит более 140 млн. тонн грузов и 90 млн. пассажиров. А ведь еще 150 лет назад собственным вокзалом мог похвастаться только Гродно.

Транспорт в Беларуси: факты и данные, о которых вы могли не знать

Александр Захаревич, начальник пассажирской службы Управления БЖД:
Перевозка пассажиров городскими линиями проводится по трем маршрутам. Между городом Минском и станциями, расположенными в городах-спутниках Беларуси: Смолевичи и Руденск. Ежесуточно с этих станций отправляем 70 поездов и перевозим более 8 000 пассажиров.

Железнодорожный парк за прошлый год пополнился тремя дизель-поездами, двумя тысячами грузовых и 30 пассажирскими вагонами.

Сергей Калютчик, начальник службы технической политики и инвестиций:
Мы по праву гордимся развитием проектов по электрификации, которые начаты с 2011 года, успешно развиваются.

Транспорт в Беларуси: факты и данные, о которых вы могли не знать

За последние десять лет на дорогах столицы появилось несколько тысяч новых автобусов, троллейбусов и трамваев. В стране активно развивается электротранспорт, что сокращает экологическую нагрузку на город. Его доля от общего количества на сегодняшний день составляет 39 процентов. Уже к 2030 году планируется увеличить это число в полтора раза.

Транспорт в Беларуси: факты и данные, о которых вы могли не знать

Елена Громыко, официальный представитель УП «Минсктранс»:
С 2014 года предприятием предусмотрено приобретение автобусов с двигателем экологического класса не ниже «Евро-5». Эксплуатируется 17 автобусов класса «Евро-6». В наличии у предприятия 70 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

Транспорт в Беларуси: факты и данные, о которых вы могли не знать

На улицах мегаполиса появились остановки нового образца. Выделенные полосы организованы на трех проспектах – Независимости, Победителей и Дзержинского. А современные технологии делают поездки комфортными для всех категорий пассажиров.

Транспорт в Беларуси: факты и данные, о которых вы могли не знать

Елена Громыко:
Около 87 процентов от общего количества общественного транспортанизкопольные. 53 процента оснащены механическими пандусами. В салонах есть места для провоза детской коляски, инвалидной коляски. Некоторые ТС оснащены системой пониженного пола со стороны входа.

Государственная поддержка позволила навести порядок и создать единый стандарт столичного такси. Подача машины не превышает 7-9 минут. Кроме того, каждый минчанин в любой момент может и сам сесть за руль авто. Такую возможность дает система краткосрочной аренды – каршеринг.

Транспорт в Беларуси: факты и данные, о которых вы могли не знать

С каждым годом становится более комфортной и велосипедная среда: приспускаются бордюры, строятся километры велотрасс. Через Беларусь идет европейский веломаршрут – «Евровело». У более чем сорока процентов взрослых жителей есть велосипеды. Такая же тенденция наблюдается на рынке самокатов и гироскутеров. Экологичный и легкий транспорт идеально вписался в повседневную жизнь столицы.

Транспорт в Беларуси: факты и данные, о которых вы могли не знать

Транспорт в Беларуси: факты и данные, о которых вы могли не знать

Сеть в несколько тысяч камер полностью покрывает территорию города. Система просчитывает и прогнозирует обстановку на дорогах и оперативно информирует водителей о дорожной ситуации. Плотность дорожной сети общего пользования составляет более 400 км. на 1 тысячу км. кв. и является одной из самых высоких среди стран СНГ.

Транспорт в Беларуси: факты и данные, о которых вы могли не знать

Сергей Леончик, начальник управления развития автомобильных дорог Главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
В этом году завершается реализация программы по развитию и содержанию автомобильных дорог. В рамках этой программы мы реализовали много крупных объектов. В частности, была построена 2-я кольцевая автомобильная дорога с цементно-бетонным покрытием, это для нас новая технология. Также в рамках программы мы начали реконструкцию мостовых сооружений на республиканских автомобильных дорогах. Как раз в это время идет подготовка по реализации проекта по реконструкции 12 сооружений.

Транспорт в Беларуси: факты и данные, о которых вы могли не знать

В текущем году планируется реализовать самый масштабный проект – реконструкцию трассы Минск – Ошмяны – Каменный Лог. Последний раз капитальный ремонт на данном участке делали более 20 лет назад. Появятся асфальтированные обочины, пешеходные переходы и автобусные остановки с освещением. Продолжатся и работы на трассе М3 Минск-Витебск. В 2020-м планируется закончить реконструкцию участка автомобильной дороги Р-53 Слобода – Новосады от Кургана Славы до Смолевичей. 

Транспорт в Беларуси: факты и данные, о которых вы могли не знать

Прошлым летом настоящим праздником для белорусов стали ІІ Европейские игры. Особую роль в успешном проведении серьезного мероприятия сыграл транспорт столицы. Развоз зрителей со стадионов занимал чуть больше получаса, что стало рекордом в обслуживании массовых мероприятий.

Транспорт в Беларуси: факты и данные, о которых вы могли не знать

Транспорт в Беларуси: факты и данные, о которых вы могли не знать

С каждым годом загруженность дорог снижается – безопасность растет. Борьба с пробками, удобство пешеходов и пассажиров – вот приоритетные задачи государства. Текущий год станет знаковым для транспортной системы. В регионах страны построены сотни социально значимых объектов в рамках проекта «Дороги Беларуси».

Транспорт в Беларуси: факты и данные, о которых вы могли не знать

В ближайшее время будут запущены 4 станции новой ветки метро. Активно обновляется и парк наземного транспорта. А упор на авто будущего с нулевыми выбросами сделает Беларусь низкоуглеродной страной!

Транспорт в Беларуси: факты и данные, о которых вы могли не знать

Так что потенциал для роста и развития у нас есть.

Люди в материале: Андрей Дроб, Александр Захаревич, Сергей Калютчик, Елена Громыко, Сергей Леончик

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Транспортная система Беларуси: свыше 100 тысяч километров автомобильных дорог и 5,5 тысяч железнодорожных путей общего пользования. 1,7 тысяч километров внутренних...
 
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