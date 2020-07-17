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«Урожай должен быть очень хороший». Об аграрном секторе страны и уборочной кампании-2020 рассказывает Михаил Русый
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси завершается подготовка к уборочной кампании. Для уборки зерновых и зернобобовых культур будет задействовано 8,5 тысячи комбайнов, более 2 тысяч зерносушильных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем временем, на юге страны заканчивают убирать озимый ячмень. Можно ли уже сейчас спрогнозировать, каким будет урожай? Почему арбузом и дыней уже не удивить белоруса? И какие перспективы у отечественного аграрного сектора?
Илона Волынец, СТВ:
«Урожай должен быть очень хороший»
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Илона Волынец:
«Там есть и глава государства с механизаторами». Говорим об одной из архивных фотографий 2001 года
Михаил Русый:
Пятилетка завершалась работы главы государства, и подводились итоги главных наших подходов – обеспечение продовольственной безопасности. В этот год получили 5 миллионов 600 тысяч тонн зерна и первый миллион пшеницы.
Вот видите: глава государства обращается к механизатору, комбайнеру, который работал на КЗР (это прицепные такие были, роторные, от безысходности «Гомсельмаш» их делал). А вот за кадром – «Лида-1300». Будем говорить, комбайн немецкий, высокого класса. Наша Лида, «Сельмаш» выпускал их. Механизатор говорит: там уже и компьютер, и прочее. И тут же была поставлена задача конструкторам «Гомсельмаша»: лучше аналог, чем этот, сделать.
Мы знаем, когда была первая программа, глава какие поставил задачи: продовольствие (накормить людей надо было), жилье (разместить людей надо было). Это локомотивы. Есть жилье, значит, есть строительство, производство строительных материалов, загрузка строительной отрасли. Дальше – надо диван, кровать, обои – тянется другая промышленность. Накормить – обязательно.
«В 100 стран мира уже продают нашу продукцию белорусскую»
Илона Волынец:
Михаил Русый:
Очень сейчас хорошо пошла работа с Китайской Народной Республикой, благодаря и главе государства, потому что мы очень оперативно прошли сертификацию. Такой жесткий подход, и получили доступ на рынки наши птицеводческие предприятия, молочная отрасль.
Я к своему удивлению посмотрел, что больше всего молока продают населению в Витебской области. Там люди нашли эту нишу – есть луга хорошие, есть возможности пастбища организовать, и люди зарабатывают деньги.
Илона Волынец:
Михаил Русый:
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«Урожай должен быть очень хороший». Об аграрном секторе страны и уборочной кампании-2020 рассказывает Михаил Русый
Новости Беларуси. В Беларуси завершается подготовка к уборочной кампании. Для уборки зерновых и зернобобовых культур будет задействовано 8,5 тысячи комбайнов,...
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