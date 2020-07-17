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На К.Маркса идут работы уже с другой стороны, у Машерова. Горького перекрывали
17.07.2020 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Будьте внимательны - город ремонтируется, строится, разрисовывается и вообще приводится в порядок (как-никак день города хоть и отменяется, но не насовсем же).
На К.Маркса идут работы - похоже, тоже замена труб, работают Брестские теплосети.
На Горького рисуют что-то про школу, и заодно переходы и лежачие оформляют как положено.
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