На К.Маркса идут работы уже с другой стороны, у Машерова. Горького перекрывали

Источник материала: Виртуальный Брест

Будьте внимательны - город ремонтируется, строится, разрисовывается и вообще приводится в порядок (как-никак день города хоть и отменяется, но не насовсем же).





На К.Маркса идут работы - похоже, тоже замена труб, работают Брестские теплосети.





















На Горького рисуют что-то про школу, и заодно переходы и лежачие оформляют как положено.







