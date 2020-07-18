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15 заложников захватили пираты в Гвинейском заливе

18.07.2020 08:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

15 заложников захватили пираты в Гвинейском заливе

В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали танкер Curacao Trader. В результате были захвачены 15 членов экипажа, предположительно граждан Украины и России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Dryad Global.

Уточняется, что судно шло под флагом Либерии. Нападение произошло в 210 морских милях от штата Байелса (Нигерия). На борт корабля поднялись восемь пиратов, все они были вооружены.

ТАСС подчеркивает со ссылкой на Международное морское бюро, что в 2019 году 90% похищений моряков с судов пришлось на Гвинейский залив.

Фото: AFP 2020 / Mohamed Dahir

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В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали танкер Curacao Trader. В результате были захвачены 15 членов экипажа, предположительно граждан Украины и России. Об...
 
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