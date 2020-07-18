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Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»

18.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»

На «Славянском базаре» прошел концерт Союзного государства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед началом концерта государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота пожелал зрителям получить яркие и незабываемые эмоции. «Тем, кто не смог приехать в Витебск, советую не огорчаться и запланировать поездку на следующий год. Встреча будет долгожданной, и от этого не менее радостной», — отметил он.

Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»

Затем прошла церемония награждения дипломами Постоянного комитета Союзного государства за творческое воплощение идеи дружбы народов Беларуси и России. За большой вклад в укрепление белорусско-российских связей награды удостоен руководитель оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» (Россия) Сергей Жилин. Коллектив мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» награжден за реставрацию и музеефикацию сооружений Брестской крепости при поддержке Союзного государства. Свой диплом за активное исследование белорусско-российских литературных связей получили сотрудники музея Максима Богдановича. За участие в проекте Союзного государства по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату и проведение мероприятий к 75-летию Великой Победы наградили директора Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (Россия) Александра Школьника. Он не смог приехать — награду вручат в ближайшее время.

Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»
Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»

После официальной церемонии в Летнем амфитеатре стартовал концерт «Союзное государство приглашает…» с участием звезд кино, телевидения и театра. Вечер прошел под аккомпанемент оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз». Народный артист России Сергей Жилин вышел на сцену один и рассказал, что коллектив целый день репетировал. «За два часа до концерта объявили перерыв, чтобы музыканты могли хотя бы немного познакомиться с вашим замечательным Витебском. Но еще не все вернулись, поэтому какое-то время придется побыть в таком составе», — пошутил Сергей Жилин и исполнил музыкальную партию соло. Через пару минут свои места заняли все участники оркестра.

Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»
Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»

На сцену выходили артисты, победители талант-шоу, исполнители из Беларуси и России. Звучали песни из классических советских фильмов, композиции, посвященные белорусским городам и Москве. Свое тепло зрителям дарили Дмитрий Певцов, Евгений Дятлов, Алена Ланская, Ирина Братис, Сергей Волчков, Алиса Голомысова и другие.-0-

Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»
Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»
Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»
Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»
Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»
Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»
Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»
Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»
Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»
Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»
Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»
Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»
Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»
Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»
Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»
Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»
Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»
Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»
Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»
Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»
Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на «Славянском базаре в Витебске»

Фото Александра Хитрова

https://www.belta.by/

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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На «Славянском базаре» прошел концерт Союзного государства, сообщает корреспондент БЕЛТА. Перед началом концерта государственный секретарь Союзного государства...
 
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