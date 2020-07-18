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«Я на Infiniti, мне удобнее на тротуаре». Показываем очередных «геров» парковки

18.07.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Общая картина на «Доске позора» не меняется: все те же водители, которые плюют на остальных участников движения, и ставят свою машину на тротуарах, перед подъездами и входом в магазин, зеленой зоне. Показываем, чем на этот раз поделились с нами читатели.

В Витебске на улице Буденного, возле дома 11 женщина постоянно по будням паркует свой автомобиль заезжая колесами на пешеходную дорожку. Кроме того, авто стоит еще и под запрещающим знаком.


В Гродно на улице Белуша на тротуар перед магазинами регулярно заезжают автомобили, но ведь рядом есть парковка. Может водители плохо учили ПДД?


А вот их нахальный собрат из Минска, который припарковался на улице Романовская слобода, возле дома 26.


Гость столицы на Lexus паркуется, где вздумается. В этот раз он заехал на траву и «мордой» уперся в молодое дерево. Очевидец сфотографировал его на улице Брыля, 28.


Ответный ход сделал столичный житель в Барановичах на Советской. Это парковка возле гипермаркета «Корона». Очевидец отметил, что рядом большая парковка со свободными местами.


В Минске на Грибоедова, 11 водители постоянно паркуют свои машины на зебре, пешеходам пройти сложно.


Чижовский парень припарковал свой Infiniti возле подъезда дома 31 на улице Голодеда в столице. Автор, приславший фото сообщил, что свободных мест на парковке рядом было очень много.


В Минске на Неманской, 42 водитель припарковал авто на пешеходной дорожке. Более того, из-под моторного отсека BMW ручьем течет масло. Экология? Не, не слышал.


А этого любителя парковки на зеленой зоне сфотографировали в Витебске на улице Чкалова, 17/1.


В кустиках и на травке водитель припарковал свой авто в Минске на улице Шаранговича, возле дома 52. Замаскировался?


А вот так ставят машины в Минске на улице Шаранговича, 54. Некоторые даже готовы снести маленький заборчик.


«Доска позора» — это сервис, который позволяет небезразличным гражданам выставить на суд общественности нарушителей ПДД, паркующих свои машины в неположенных местах. Дорогие читатели, присылайте нам фото паркунов и подробно указывайте, где и при каких обстоятельствах вы увидели нарушителя.

Напомним, факты нарушений ПДД водителями с «Доски позора» регистрируются в ГАИ, по ним будут проводить проверку. За нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства предусмотрена ответственность по ст. 18.22 КоАП Беларуси. За это нарушение ГАИ может вынести предупреждение или дать штраф в размере одной базовой величины (БВ сегодня — 27 рублей).

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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На «Доске позора» все то же: водители, которые плюют на остальных участников движения, и ставят свою машину на тротуарах, перед подъездами и входом в магазин,...
 
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