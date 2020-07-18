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Что купить за чеки «Имущество»? Минчанам предложили стать акционерами нескольких предприятий
Источник материала: Партизан
В целях создания условий для максимального использования жителями города Минска именных приватизационных чеков (ИПЧ) «Имущество» расширяется список предприятий, акции которых предлагаются к обмену, сообщает Государственный комитет по имуществу (ГКИ) Республики Беларусь.
Так, с 15 июля текущего года добавились 9 обществ с долей Республики Беларусь, а с 12 августа — 7 обществ с долей г. Минска (3 предприятия торговли и 4 — строительства).
Обменять чеки «Имущество» можно в подразделениях ОАО «АСБ Беларусбанк», которые совершают данную операцию.
Обмену подлежат чеки, начисленные лично гражданину или подаренные близкими родственниками, но не более 250 штук.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2019 г. № 134 срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество» установлен по 31 декабря 2020 года.
В настоящее время для обмена на ИПЧ «Имущество» граждан г. Минска через ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагаются акции следующих открытых акционерных обществ:
с долей собственности г. Минска:
· ОАО «Фабэкс»
с 12 августа 2020 года предлагаются для обмена акции:
· ОАО «Гастроном «Охотский»
· ОАО «Белинвентарьторг»
· ОАО «ГУМ»
· ОАО «122 Управление начальника работ механизации»
· ОАО «Минский домостроительный комбинат»
· ОАО «Комплект»
· ОАО «Стройтрест № 1»
с долей собственности Республики Беларусь:
· ОАО «Управление механизации № 91»
· ОАО «Белзооветснабпром»
· ОАО «Управление механизации № 12»
· ОАО «Минскагротранс»
· ОАО «Дорстроймонтажтрест»
· ОАО «Минский вагоноремонтный завод»
· ОАО «Строммаш»
· ОАО «Автосила»
· ОАО «БелГрузМигистраль»
· ОАО «Крион»
· ОАО «Институт Белгипроагропищепром»
· ОАО «Автоспецтранс»
· ОАО «Белстройматериалы»
· ОАО «Опытный завод металлоконструкций»
· ОАО «Белорусское морское пароходство»
· ОАО «Минскгрузавтотранс»
· ОАО «Камволь»
· ОАО «Белреставрация»
· ОАО «Промпечать»
· ОАО «Управляющая компания холдинг «Горизонт»
· ОАО «ЦНИИТУ»
· ОАО «Авиакомпания Трансавиаэкспорт»
· ОАО «Минский вагоноремонтный завод»
· ОАО «Экономэнерго».
Ознакомиться с Перечнем открытых акционерных обществ, обменивающих свои акции на ИПЧ «Имущество», а также совершить операции по обмену можно в обособленном подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк» по месту жительства.
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В целях создания условий для максимального использования жителями города Минска именных приватизационных чеков (ИПЧ) «Имущество» расширяется список предприятий,...
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