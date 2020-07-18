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Во французском Нанте загорелся собор

18.07.2020 11:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во французском Нанте загорелся собор

18 июля утром в Нанте (Франция) произошел пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла. На месте работают пожарные. Об этом информирует BFMTV.

Очевидцы сообщили, что пожар начался в 8:30 по минскому времени. О причинах возгорания не сообщается.

Пожарная служба департамента Атлантическая Луара призвала в Twitter не подходить к месту происшествия.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Bleu, периметр собора оцеплен, на месте работают 60 пожарных и шесть автомобилей.

Собор святого Петра и Павла в Нанте – одна из крупнейших готических церквей Франции. Строительство храма началось в XV веке и продолжалось 457 лет.

Фото: REUTERS / Stephane Mahe

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18 июля утром в Нанте (Франция) произошел пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла. На месте работают пожарные. Об этом информирует BFMTV. Очевидцы сообщили, что...
 
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