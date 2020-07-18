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Во французском Нанте загорелся собор
Источник материала: ОНТ
18 июля утром в Нанте (Франция) произошел пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла. На месте работают пожарные. Об этом
Очевидцы сообщили, что пожар начался в 8:30 по минскому времени. О причинах возгорания не сообщается.
Пожарная служба департамента Атлантическая Луара призвала в Twitter не подходить к месту происшествия.
Как
Собор святого Петра и Павла в Нанте – одна из крупнейших готических церквей Франции. Строительство храма началось в XV веке и продолжалось 457 лет.
Фото: REUTERS / Stephane Mahe
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18 июля утром в Нанте (Франция) произошел пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла. На месте работают пожарные. Об этом информирует BFMTV. Очевидцы сообщили, что...
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