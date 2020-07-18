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Резкая смена имиджа Натальи Подольской шокировала поклонников
Источник материала: СТВ
Новости России. Певица Наталья Подольская поделилась с поклонниками новым снимком. И эта фотография вызвала у фанатов смешанные чувства.
«Хочу не просто перемен, хочу шокирующих перемен!» –
Пользователи соцсети пошутили, что без рыжих волос исполнительницу сложно узнать. Также многие комментаторы сошлись во мнении, что на самом деле Подольская не стриглась, а просто воспользовалась «накладной лысиной».
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Новости России. Певица Наталья Подольская поделилась с поклонниками новым снимком. И эта фотография вызвала у фанатов смешанные чувства. «Хочу не просто перемен,...
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