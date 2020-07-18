ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Резкая смена имиджа Натальи Подольской шокировала поклонников

18.07.2020 11:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Певица Наталья Подольская поделилась с поклонниками новым снимком. И эта фотография вызвала у фанатов смешанные чувства.

«Хочу не просто перемен, хочу шокирующих перемен!» – написала артистка.

Гагарина, Киркоров, Максимова. Десять российских звёзд, которые ненадолго стали лысыми

Резкая смена имиджа Натальи Подольской шокировала поклонников
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya 

Пользователи соцсети пошутили, что без рыжих волос исполнительницу сложно узнать. Также многие комментаторы сошлись во мнении, что на самом деле Подольская не стриглась, а просто воспользовалась «накладной лысиной».

Кстати, недавно мы рассказывали про знаменитостей, у которых настоящие рыжие волосы. В их числе и Бенедикт Камбербэтч – здесь подробнее.

Люди в материале: Наталья Подольская

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Певица Наталья Подольская поделилась с поклонниками новым снимком. И эта фотография вызвала у фанатов смешанные чувства. «Хочу не просто перемен,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Во французском Нанте загорелся собор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика