Резкая смена имиджа Натальи Подольской шокировала поклонников

Источник материала: СТВ

Новости России. Певица Наталья Подольская поделилась с поклонниками новым снимком. И эта фотография вызвала у фанатов смешанные чувства.

«Хочу не просто перемен, хочу шокирующих перемен!» – написала артистка.

Гагарина, Киркоров, Максимова. Десять российских звёзд, которые ненадолго стали лысыми



Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Пользователи соцсети пошутили, что без рыжих волос исполнительницу сложно узнать. Также многие комментаторы сошлись во мнении, что на самом деле Подольская не стриглась, а просто воспользовалась «накладной лысиной».