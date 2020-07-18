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Товарооборот Беларуси и Казахстана может быть значительно увеличен

18.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Казахстан могут значительно увеличить товарооборот. Перспективы взаимной торговли на совете ЕАЭС обсудили президент Александр Лукашенко и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, сообщил «МИР 24».

«Тот товарооборот, который мы имеем, не для наших экономик, особенно не для Казахстана. То, что мы производим, нужно Казахстану. А то, что вы производите, нужно нам, хотя проблемы определенные всегда бывают с логистикой и поставками», – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совместной встречи.

«Есть у нас потенциал, но не реализован. В частности, в агропромышленном комплексе, мы знаем, хорошие компетенции у белорусских аграриев. Мы предложили сегодня работать вместе. Рядом у нас – рынок Китая огромный», – поделился итогами переговоров премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

В Минске 17 июля собрались главы евразийской пятерки. Там состоялся Межправительственный Совет. После заседания президент Беларуси Александр Лукашенко провел двусторонние встречи с премьерами стран-участниц: Армении, России, Казахстана и Кыргызстана, итогом которых стала серия договоренностей.



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Теги: Минск
 
 
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Экономики двух стран обладают достаточным потенциалом для наращивания товарооборота. Президент Беларуси и премьер-министр Казахстана обсудили шаги...
 
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