Товарооборот Беларуси и Казахстана может быть значительно увеличен

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Казахстан могут значительно увеличить товарооборот. Перспективы взаимной торговли на совете ЕАЭС обсудили президент Александр Лукашенко и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, сообщил «МИР 24».

«Тот товарооборот, который мы имеем, не для наших экономик, особенно не для Казахстана. То, что мы производим, нужно Казахстану. А то, что вы производите, нужно нам, хотя проблемы определенные всегда бывают с логистикой и поставками», – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совместной встречи.

«Есть у нас потенциал, но не реализован. В частности, в агропромышленном комплексе, мы знаем, хорошие компетенции у белорусских аграриев. Мы предложили сегодня работать вместе. Рядом у нас – рынок Китая огромный», – поделился итогами переговоров премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.