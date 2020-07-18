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Танкер с первой в истории партией сырой нефти WEB из США отправился в Беларусь

18.07.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь первой получит новую экспериментальную нефть из США

Танкер с первой в истории партией сырой нефти WEB из США отправился в Беларусь
Танкер с нефтью из США для Беларуси / Reuters
 Сорт White Eagle Blend или WEB — смесь сырой нефти, параметры которой очень похожи на российский URALS. Новый сорт был создан совместно компаниями из США и Польши и назван в честь польского герба, сообщает wyborcza.pl.

В четверг из порта Бомонт в Техасе отправился танкер с первой в истории партией сырой нефти WEB. Это второй танкер из США для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. В начале августа танкер должен прибыть в порт Клайпеды. Благодаря схожим параметрам с российской нефтью URALS — перерабатывать WEB будет намного проще.


Контракт на поставку нефти с белорусским государственным нефтяным холдингом “Белнефтехим” был подписан американской компанией 3Seas Energy, акционерами которой являются компании Unimot и Getka. Название этой компании напрямую относится к идее “Инициативы трех морей” или Интермариума — плана по укреплению экономического, энергетического и инфраструктурного сотрудничества между странами Центральной Европы, расположенными между Балтийским, Адриатическим и Черным морями.

В феврале этого года глава американской дипломатии Майк Помпео во время своего визита в Минск пообещал Александру Лукашенко, что США помогут удовлетворить спрос Беларуси на нефть. В то время поставки “чёрного золота” из России были ограничены.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь первой получит новую экспериментальную нефть из США
 
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