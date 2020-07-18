Государство дает Мошенскому миллионы бюджетных денег на молочные реки

















При этом Брестской области предстоит освоить — 5,2 млн рублей. Эти деньги получат «Барановичский молочный комбинат» и «Савушкин продукт» на возведение и модернизацию 8 молочных ферм.





В списке правительства активы Мошенского явно не на первом месте: другие получатели господдержки получат побольше, например, Витебская область — 11,055 млн рублей. И это — на 3 фермы, владельцами которых являются Оршанский МКК, ОАО «Молоко» и Витебский мясокомбинат.





Больше всех бюджетных денег достанется Гомельской области — 15 млн рублей будут вложены в единственную ферму Рогачевского МКК.





Объем финансирования для Минской области — 9,5 млн. Эти деньги предстоит распределить на 6 коровников, 2 телятника и 2 телочника.





Вспомоществование Могилевской области — 5,4 млн рублей. Получателем денег станет «Бабушкина крынка», которое предстоит разобраться с 5 молочными фермами.





По непонятным причинам в списке на финансирование отсутствует Гродненская область.





Бюджетные кредиты будут выданы на срок по 31 декабря 2026 года. По ним установлена процентная ставка за пользование в размере 3 % годовых. Уплата процентов — ежеквартальная, с I квартала 2021 года.