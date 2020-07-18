ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Государство дает Мошенскому миллионы бюджетных денег на молочные реки

18.07.2020 11:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бюджетные кредиты на сумму более 46 млн рублей правительство распорядилось предоставить на завершение строительства и реконструкцию 26 молочнотоварных комплексов.





При этом Брестской области предстоит освоить — 5,2 млн рублей. Эти деньги получат «Барановичский молочный комбинат» и «Савушкин продукт» на возведение и модернизацию 8 молочных ферм.

В списке правительства активы Мошенского явно не на первом месте: другие получатели господдержки получат побольше, например, Витебская область — 11,055 млн рублей. И это — на 3 фермы, владельцами которых являются Оршанский МКК, ОАО «Молоко» и Витебский мясокомбинат.

Больше всех бюджетных денег достанется Гомельской области — 15 млн рублей будут вложены в единственную ферму Рогачевского МКК.

Объем финансирования для Минской области — 9,5 млн. Эти деньги предстоит распределить на 6 коровников, 2 телятника и 2 телочника.

Вспомоществование Могилевской области — 5,4 млн рублей. Получателем денег станет «Бабушкина крынка», которое предстоит разобраться с 5 молочными фермами.

По непонятным причинам в списке на финансирование отсутствует Гродненская область.

Бюджетные кредиты будут выданы на срок по 31 декабря 2026 года. По ним установлена процентная ставка за пользование в размере 3 % годовых. Уплата процентов — ежеквартальная, с I квартала 2021 года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бюджетные кредиты на сумму более 46 млн рублей правительство распорядилось предоставить на завершение строительства и реконструкцию 26 молочнотоварных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда Саша приходит в себя, он приоткрывает глазки и говорит: «Мама, я так хочу жить!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика