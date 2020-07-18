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На Филиппинах забавная собака выгуливает сама себя (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Хозяйка собаки, носящей кличку Яблоко, выложила в Сеть забавное видео излишне самостоятельной питомицы.
Известно, что перед выходом на улицу женщины зачастую довольно долго собираются. В этом случае лопнуло терпение даже у терпеливой собаки. Она взяла в пасть свой поводок и пошла гулять одна.
Опомнившаяся хозяйка бросилась вдогонку, не забыв включить камеру. В подписи к видеоролику женщина объяснила, что Яблоко - сильная и независимая леди, которая не нуждается в чьей-либо обходительности. Хозяйка отметила, что выглядит питомица при этом очень нахально.
Пользователи Сети бурно восхитились характером собаки, отметив, что такой питомице не нужен человек для выгула.
Фото: скриншот из видео
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Хозяйка собаки, носящей кличку Яблоко, выложила в Сеть забавное видео излишне самостоятельной питомицы. Известно, что перед выходом на улицу женщины зачастую...
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