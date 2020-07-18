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На Филиппинах забавная собака выгуливает сама себя (ВИДЕО)

18.07.2020 12:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Филиппинах забавная собака выгуливает сама себя (ВИДЕО)

Хозяйка собаки, носящей кличку Яблоко, выложила в Сеть забавное видео излишне самостоятельной питомицы.

Известно, что перед выходом на улицу женщины зачастую довольно долго собираются. В этом случае лопнуло терпение даже у терпеливой собаки. Она взяла в пасть свой поводок и пошла гулять одна.


Опомнившаяся хозяйка бросилась вдогонку, не забыв включить камеру. В подписи к видеоролику женщина объяснила, что Яблоко - сильная и независимая леди, которая не нуждается в чьей-либо обходительности. Хозяйка отметила, что выглядит питомица при этом очень нахально.

Пользователи Сети бурно восхитились характером собаки, отметив, что такой питомице не нужен человек для выгула.



Фото: скриншот из видео

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Хозяйка собаки, носящей кличку Яблоко, выложила в Сеть забавное видео излишне самостоятельной питомицы. Известно, что перед выходом на улицу женщины зачастую...
 
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