На Филиппинах забавная собака выгуливает сама себя (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Хозяйка собаки, носящей кличку Яблоко, выложила в Сеть забавное видео излишне самостоятельной питомицы.

Известно, что перед выходом на улицу женщины зачастую довольно долго собираются. В этом случае лопнуло терпение даже у терпеливой собаки. Она взяла в пасть свой поводок и пошла гулять одна.





Опомнившаяся хозяйка бросилась вдогонку, не забыв включить камеру. В подписи к видеоролику женщина объяснила, что Яблоко - сильная и независимая леди, которая не нуждается в чьей-либо обходительности. Хозяйка отметила, что выглядит питомица при этом очень нахально.

Пользователи Сети бурно восхитились характером собаки, отметив, что такой питомице не нужен человек для выгула.









Фото: скриншот из видео

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