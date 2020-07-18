Барановичский футболист разбился на байке

Напомним, мотоциклист ехал с улицы Шевченко в сторону улицы Пролетарской. Он не справился с управлением, врезался в бордюр, упал на проезжую часть и от полученных травм погиб.









Фото: Андрей Болко





информации Intex-press, погиб футболист «ФК Барановичи» Евгений Дрозд. Позже информация о смерти спортсмена появилась в паблике клуба во «Вонтакте». ПоIntex-press, погиб футболист «ФК Барановичи» Евгений Дрозд. Позже информация о смерти спортсмена появилась в паблике клуба во «Вонтакте».



