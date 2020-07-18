В Минском зоопарке в семействе мархуров появился малыш

Источник материала: ОНТ

В Минском зоопарке появилось прибавление в семействе мархуров или винторогих козлов.

От мамы малышка пока ни на шаг, но уже с интересом изучает искусственные скалы в вольере. Для Беларуси – это экзотический вид. Мархуры занесены в международную Красную книгу, в живой природе их можно встретить только в странах Азии.

Посетителей зоопарка порадуют и полосатые мангусты, в семействе появились сразу три малыша. К сожалению, мамы у них не стало. А заботу взяла на себя зоотехник Анастасия. Малыши её приняли.

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