ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минском зоопарке в семействе мархуров появился малыш

18.07.2020 17:46 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Минском зоопарке в семействе мархуров появился малыш

В Минском зоопарке появилось прибавление в семействе мархуров или винторогих козлов.  

От мамы малышка пока ни на шаг, но уже с интересом изучает искусственные скалы в вольере. Для Беларуси – это экзотический вид. Мархуры занесены в международную Красную книгу, в живой природе их можно встретить только в странах Азии. 

Посетителей зоопарка порадуют и полосатые мангусты, в семействе появились сразу три малыша. К сожалению, мамы у них не стало. А заботу  взяла на себя зоотехник Анастасия. Малыши её приняли. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минском зоопарке появилось прибавление в семействе мархуров или винторогих козлов.   От мамы малышка пока ни на шаг, но уже с интересом изучает искусственные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Огромные волны обрушились на восточное побережье Австралии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика