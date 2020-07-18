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В чемпионате Беларуси по футболу проходят матчи 18 тура
Источник материала: ОНТ
В чемпионате страны по футболу – матчи 18 тура. В его стартовом поединке «Слуцк» дома обыграл «Ислочь» - 2:1.
«Городея» на своем поле переиграла «Белшину» — 2:1. Причем все голы были забиты в компенсированное время. На 94-й минуте пенальти реализовал Милан Йоксимович. Почти сразу гости отыгрались благодаря точному удару Леонида Ковеля. А уже на 100-й минуте «Городея» вырвала победу – отличился Лазар Сайчич.
Два поединка тура состоятся сегодня: «Витебск» примет «Смолевичи», начало в 16.30. Бресткий «Рух» дома сыграет с БАТЭ. Этот матч стартует в 20.30. Три встречи пройдут завтра. В том числе и поединок лидера турнирной таблицы солигорского «Шахтера», который в Гродно сразится с занимающим третье место «Неманом».
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В чемпионате страны по футболу – матчи 18 тура. В его стартовом поединке «Слуцк» дома обыграл «Ислочь» - 2:1. «Городея» на своем поле переиграла «Белшину» — 2:1....
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