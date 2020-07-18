﻿ Ирина Билык в Витебске: «Мы рождены для того, чтобы любить друг друга». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ирина Билык в Витебске: «Мы рождены для того, чтобы любить друг друга»

18.07.2020 20:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На «Славянском базаре» в самом разгаре концерт «С Украиной в сердце», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ирина Билык в Витебске: «Мы рождены для того, чтобы любить друг друга»

Читайте также:

День Украины и молодёжные проекты на «Славянском базаре – 2020». Куда сходить и что посмотреть?

Ангелина Ломако на «Славянском базаре – 2020»: напоследок я оставила песню на фарерском языке, чтобы всех повалить

«Люди засиделись дома». Что говорят жители Витебска на «Славянском базаре – 2020»

Кстати, анонсировали проект буквально перед самым открытием фестиваля. В тонусе держали и зрителей, и самих артистов. Но, как признались нам звезды украинской эстрады, они верили, что «Славянский базар» состоится несмотря ни на что.

Ирина Билык в Витебске: «Мы рождены для того, чтобы любить друг друга»

Ирина Билык, народная артистка Украины:
Хочется пожелать всем вот такой солнечной погоды в душе. Потому что мы рождены для того, чтобы любить друг друга. Дружить. Чтобы дарить нашим зрителям песни. 

Люди в материале: Ирина Билык

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На «Славянском базаре» в самом разгаре концерт «С Украиной в сердце», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Читайте также:День...
 
Новости дня
Новости разные
 
Поздравления принимают прямо в поле. Как чествовали комбайнеров-тысячников в Клецком районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика