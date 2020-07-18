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Ирина Билык в Витебске: «Мы рождены для того, чтобы любить друг друга»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На «Славянском базаре» в самом разгаре концерт «С Украиной в сердце», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Кстати, анонсировали проект буквально перед самым открытием фестиваля. В тонусе держали и зрителей, и самих артистов. Но, как признались нам звезды украинской эстрады, они верили, что «Славянский базар» состоится несмотря ни на что.
Ирина Билык, народная артистка Украины:
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Новости Беларуси. На «Славянском базаре» в самом разгаре концерт «С Украиной в сердце», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Читайте также:День...
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