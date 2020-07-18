|
Дача сгорела под Брестом. ВаськаПилот успел снять для вас, как её пытались спасти
18.07.2020 20:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дачный домик горел в садовом товариществе Сосновый Бор, это направление на Каменицу-Журовецкую. По предварительной информации пострадавших нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дачный домик горел в садовом товариществе Сосновый Бор, это направление на Каменицу-Журовецкую. По предварительной информации пострадавших нет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)