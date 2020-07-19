Самое яркое событие детства. Парень рассказал о трогательной встрече с принцессой Дианой

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. 24 года назад принцесса Диана пришла в палату к новорождённому мальчику. И этот случай до сих пор остаётся одним из самых приятных воспоминаний в жизни молодого человека.

Как сообщает Daily Mail, 2 января 1996 года в одной из больниц английского графства Эссекс родился Джеймс Уиттон. Врачи сразу обнаружили у новорождённого проблемы со здоровьем. Мальчика отправили в лондонскую Королевскую больницу Бромптон, которую иногда посещала принцесса Диана.

Когда ребёнку было шесть дней от роду, в его палату вошла леди Диана. Она проходила мимо других малышей и заглядывала в кроватки. Возле Джеймса супруга принца Чарльза остановилась. Она внимательно посмотрела на мальчика, а потом спросила у его родителей, может ли она взять ребёнка на руки.



Фото: Daily Mail

«Она провела там весь день. Это не просто для фото. Снимок сделал мой дедушка Брайан. Он сказал, что принцесса Диана была прекрасна и вела себя как обычный человек. Она хотела помочь другим», – поделился воспоминаниями Уиттон.

По словам Джеймса, вскоре его состояние улучшилось, и малыша выписали из больницы. В детстве Уиттон ещё некоторое время болел, но к 3-летнему возрасту стал уже полностью здоровым ребёнком. О встрече с принцессой Дианой Джеймс узнал в 10 лет, но только через 4 года парень понял, насколько особенной была эта ситуация.

«Мне бы хотелось встретить её сейчас, когда я уже вырос. Хотелось бы поговорить и узнать, почему она в тот день пришла в палату к больным детям, и почему она взяла меня на руки. Приятно осознавать, что тебя держала не просто принцесса, а самая лучшая из них. Это сюрреалистично. Я был обычным маленьким ребенком из Эссекса», – рассказал Уиттон.



Фото: John McLellan

Сейчас Джеймсу уже 24 года, он работает штукатуром, увлекается футболом, проводит много времени с друзьями. Парень встречается с 23-летней девушкой и мечтает создать с ней семью. Молодой человек добавил, что когда у него будут дети, он обязательно покажет им свою фотографию с принцессой Дианой и расскажет о том, каким человеком она была.