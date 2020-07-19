БАТЭ прервал серию неудач в чемпионате страны по футболу









«Рух» набрал хороший ход: брестский коллектив одолел минское «Динамо» (1:0), «Энергетик-БГУ» (8:1). У борисовчан дела не клеились в последних 3-х встречах (2 поражения и ничья). Правда, в первом круге БАТЭ после серии неудач, как раз в игре с «Рухом» исправил ситуацию (1:0).





Главной звездой первого тайма назовем атакующего полузащитника гостей Павла Нехайчика. На 6-й минуте он ассистировал Бояну Настичу, после чего защитник открыл счет (1:0). Далее уже сам Нехайчик оказался на завершающей стадии атаки БАТЭ и не сплоховал (2:0). В концовке тайма игрок вновь прорвался по правому флангу, выдав классную передачу на Максима Скавыша (3:0). Во второй половине 33-й номер гостей мог оформить дубль: мяч после его удара попал в перекладину. Увеличить перевес имели шанс его партнеры – Скавыш, Эрвейн Мукам. Что касается «Руха», то команда больше владела мячом. Но их соперники были хороши в защите. Здорово действовал капитан Егор Филиппенко, пару шикарных сэйвов сделал голкипер Денис Щербицкий. Тем не менее, подопечные Александра Седнева до финального свитка искали счастья у чужих ворот, много атаковали, создавали реальные угрозы владениям Щербицкого. Но мяч в ворота не шел. БАТЭ отстоял победу (3:0) и, как минимум, на один день вернулись на первую строчку в турнирной таблице.





Уже завершилось несколько поединков тура. В пятницу «Слуцк» оказался сильнее «Ислочи» из Минского района (2:1). «Городея» с таким же счетом выиграла у бобруйской «Белшины». Причем все мячи были забиты после 90-й минуты. В субботу «Витебск» с минимальным перевесом одолел «Смолевичи» (1:0). В воскресенье запланировано еще 3 встречи. Две из них привлекают особое внимание. В 18:45 сразятся солигорский «Шахтер» и гродненский «Неман». Следом (в 20:45) в Жодино сойдется местное «Торпедо-БелАЗ» и столичное «Динамо». А откроет программу дня противостояние «Минска» и «Энергетика-БГУ» (начало в 16:45). Встреча между брестским «Динамо» и «Славией» перенесена на более поздний срок.