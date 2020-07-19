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Bloomberg: Мир погряз в рекордных долгах

19.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Объем мирового долга в первом квартале вырос до $258 триллионов, или рекордного 331% мирового валового внутреннего продукта, свидетельствуют данные Института международных финансов.



И безудержные заимствования не ослабевают на фоне сохраняющегося рецессионного давления.

"Темпы роста долговой нагрузки ускорились с марта, что в значительной степени объясняется масштабными бюджетными и монетарными мерами поддержки, предпринятыми странами в условиях пандемии", - написали в обзоре директор по исследованиям в области устойчивого развития Эмре Тифтик и экономист Хадиджа Махмуд, сообщает с ссылкой на Bloomberg Finanz.

Соотношение мирового долга к ВВП увеличилось на 10 процентных пунктов в первые три месяца этого года, продемонстрировав рекордный квартальный рост. Рост обеспечили преимущественно корпоративные заимствования, и ИМФ ожидает сохранение этого тренда, поскольку центробанки вливают ликвидность, а стоимость заимствований снижается.


Увеличение долга будет вызывать опасения с точки зрения его устойчивости и кредитоспособности государств, однако более чем 92% государственных обязательств сохраняют инвестиционный уровень, говорится в обзоре.

Долг развитых стран превысил 392% ВВП, увеличившись примерно на 12 процентных пунктов с 2019 года. Их долговая нагрузка составляет более $185 триллионов, свидетельствуют данные ИМФ.

Аналогичное соотношение для развивающихся государств, согласно данным института, в первом квартале возросло до рекордных 230% ВВП. При этом из-за ослабления валют EM к доллару объем долга сократился на $700 миллиардов до $72,5 триллиона, написали Тифтик и Махмуд.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Объем мирового долга в первом квартале вырос до $258 триллионов, или рекордного 331% мирового валового внутреннего продукта, свидетельствуют данные Института...
 
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