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Марат Марков: в любой стране вмешательство иностранных государств в выборы – это скандал
Источник материала: ОНТ
Выборы в любой стране не могут проходить при вмешательстве или на деньги иностранных государств. На это обратил внимание председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков в эфире
В передаче одной из обсуждаемых тем стала регистрация кандидатов в президенты Беларуси. Руководители белорусских средств массовой информации напомнили, что ЦИК отказал экс-руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации, ссылаясь на несоответствия в декларации о доходах и имуществе и на участие иностранной организации в его выдвижении.
Нерегистрацию Виктора Бабарико и возникшую вокруг этого шумиху также прокомментировал Дмитрий Жук, глава издательского дома «СБ. Беларусь сегодня».
Фото: Скриншот из видео программы «Клуб редакторов»
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Выборы в любой стране не могут проходить при вмешательстве или на деньги иностранных государств. На это обратил внимание председатель правления ЗАО «Второй...
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