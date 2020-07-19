Марат Марков: в любой стране вмешательство иностранных государств в выборы – это скандал

Источник материала: ОНТ

Выборы в любой стране не могут проходить при вмешательстве или на деньги иностранных государств. На это обратил внимание председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков в эфире программы «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1», передает БЕЛТА.

В передаче одной из обсуждаемых тем стала регистрация кандидатов в президенты Беларуси. Руководители белорусских средств массовой информации напомнили, что ЦИК отказал экс-руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации, ссылаясь на несоответствия в декларации о доходах и имуществе и на участие иностранной организации в его выдвижении.

Нерегистрацию Виктора Бабарико и возникшую вокруг этого шумиху также прокомментировал Дмитрий Жук, глава издательского дома «СБ. Беларусь сегодня».

Фото: Скриншот из видео программы «Клуб редакторов»

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