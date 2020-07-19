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Половина всех богатств Земли принадлежит 26 людям

19.07.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 70% населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что половина всех богатств Земли принадлежит 26 людям, при этом подавляющее большинство населения живет в условиях растущего неравенства, сообщает сайт ООН.

"Неравенство – характерная черта нашего времени. Более 70% населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве. Двадцати шести самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты", – отметил генсек.

Вместе с тем неравенство измеряется не только доходами, зарплатой и богатством, констатировал он. "Шансы людей преуспеть в жизни зависят от их пола, семейного и этнического происхождения, расы, наличия или отсутствия у них инвалидности и других факторов", – указал глава всемирной организации.


Более половины 20-летних людей в странах с высоким уровнем человеческого развития в настоящее время имеют высшее образование, тогда как в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала этот показатель составляет всего три процента.

"Еще больше ужасает вот такой факт, – сказал Антониу Гутерриш. – Около 17 процентов детей, родившихся двадцать лет назад в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала, уже умерли".
 
 
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Более 70% населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве.
 
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