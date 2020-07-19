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У Джастина Тимберлейка и Джессики Бил родился второй ребёнок

19.07.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Джессика Биль и Джастин Тимберлейк стали родителями во второй раз. На неделе у пары родился сын.

Как сообщает Daily Mail, Биль и Тимберлейк не выходили на публику с конца марта. Кроме того, супруги не размещали в Instagram фотографии Джессики в полный рост, поэтому беременность актрисы стала сюрпризом для фанатов.

У Джастина Тимберлейка и Джессики Бил родился второй ребёнок
Фото: instagram.com/jessicabiel 

О втором сыне пары рассказала их подруга. Сами счастливые родители пока не дают комментариев.

Напомним, Джессика и Джастин поженились в 2012 году. В апреле 2015 года у супругов родился первенец – здесь подробнее.

Люди в материале: Джессика Бил, Джастин Тимберлейк, Jessica Biel, Justin Timberlake

 
 
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Новости США. Джессика Биль и Джастин Тимберлейк стали родителями во второй раз. На неделе у пары родился сын. Как сообщает Daily Mail, Биль и Тимберлейк не выходили на...
 
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