У Джастина Тимберлейка и Джессики Бил родился второй ребёнок

Источник материала: СТВ

Новости США. Джессика Биль и Джастин Тимберлейк стали родителями во второй раз. На неделе у пары родился сын.

Как сообщает Daily Mail, Биль и Тимберлейк не выходили на публику с конца марта. Кроме того, супруги не размещали в Instagram фотографии Джессики в полный рост, поэтому беременность актрисы стала сюрпризом для фанатов.



Фото: instagram.com/jessicabiel

О втором сыне пары рассказала их подруга. Сами счастливые родители пока не дают комментариев.