Драки с милицией не имеют ничего общего с демократией и возможностью выразить свою позицию — Перцов

Источник материала: ОНТ

Организаторы протестов используют обычных людей в качестве пушечного мяса. Такое мнение высказал директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси Владимир Перцов во время эфира программы «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1».

«Правоохранительные органы наверняка видят эти закрытые чаты, как организаторы, кукловоды, сценаристы этих протестных мероприятий используют граждан как пушечное мясо. Честно говоря, тех, кого задержали и кто попадет под уголовные преследования (а нападение на милиционера - это в любой стране мира тяжелое преступление), им не жалко. Для исполнения своего политического заказа или какого-то другого за деньги им не жалко этих людей. А нам остается только еще раз призвать разумных людей, родителей молодежи, которая пошла, желая быть приобщенной к какому-то историческому событию или в силу своего возрастного протеста, одуматься», - сказал Владимир Перцов.

Он обратил внимание на то, что драки и сопротивления с милицией не имеют ничего общего с демократией и не являются способом выражения своей политической позиции.

«Мы всегда хотим, чтобы наше общество двигалось в сторону цивилизованной демократии, но, к сожалению, этим людям, которые работают по технологиям, «кукловодят» из-за рубежа и реализуют «оранжевые революции», это не надо», - добавил руководитель представительства МТРК «Мир».

В свою очередь главный редактор издательского дома «СБ. Беларусь сегодня» Дмитрий Жук рассказал, что во всех протестных акциях есть заграничные координаторы, а также исполнители на местах.

«Это очень подготовленные ребята. Вы рассмотрите внимательно снимки и заметите - крепкие, физически подготовленные, умеющие, скажем так, драться люди. И рядом стоят с оцепеневшими лицами подростки, которым, наверное, по 16 лет даже. Они пошли на хайп, потому что Вася шел, потому что мозги обработали. Сейчас пошли открытые провокации, и дальше идет разрушение одного из столпов общества - правоохранительной системы. Идет дискредитация молодых парней в форме, которые, по сути, защищали законность и всех остальных», — выразил свое мнение он.

Дмитрий Жук напомнил, что когда во время протестов 14 июля в Минске кому-то из протестующих стало плохо, ему помогли правоохранители.

«Давайте не будем забывать, что, если что-то не так, мы идем, обращаемся к государственным структурам. И приехала государственная скорая, и положили этого человека в государственную больницу», - отметил Дмитрий Жук.

Руководитель телеканала ОНТ Марат Марков заметил, что прошедшая 14 июля акция похоронила миф о мирном характере протестов.

«На самом деле, революция возможна только тогда, когда на улицу выйдут не тинейджеры, не сторонники ванильного «Инстаграма» или модного «Телеграма», а зрители телевизионных каналов, читали «СБ» и суровые пользователи «Одноклассников». Это будет означать, что большинство в обществе воспринимает ситуацию как негативную. Но мы видим, что этого нет», — заметил он.









Фото: Владимир Перцов. Скриншот из видео передачи

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