ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Байден: Россия продолжает вмешиваться в президентские выборы в США

19.07.2020 11:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Байден заявил, что помимо России, во вмешательство в выборы президента США вовлечены Китай и другие страны.



Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в ходе регулярные консультаций с представителями разведки ему стало известно, что Россия продолжает свои попытки вмешательства в будущие американские выборы, сообщает Bloomberg.

"Мы знали и раньше, и я гарантирую вам, что я знаю сейчас, поскольку я снова получаю сообщения. Россияне все еще пытаются поставить под сомнение наш избирательный процесс. Это факт", — сказал Байден.

В то же время он заявил, что Китай и другие страны тоже вовлечены во вмешательства, из-за которых Америка теряет уверенность в результатах выборов.

Белый дом немедленно не отреагировал на просьбу о комментариях после заявления Байдена.

Ранее сообщалось, что согласно новому опросу, на выборах президента США демократ Байден по всей стране увеличил свой отрыв от республиканца Трампа до 15 процентов.

Перед этим газета The York Times со ссылкой на источники в кампании Трампа писала, что даже внутренние опросы президента США показывают его отставание от Байдена.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Байден заявил, что помимо России, во вмешательство в выборы президента США вовлечены Китай и другие страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Марат Марков: в любой стране вмешательство иностранных государств в выборы – это скандал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь
19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика