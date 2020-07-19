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Астронавт NASA сделал снимок Сахары из космоса

19.07.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Астронавт NASA Крис Кэссиди сделал снимок структуры Ришад в Сахаре с МКС.



Фото Сахары астронавт опубликовал в Twitter.

Структура Ришат, или «Око Сахары» — геологическая структура из концентрических кругов в мавританской части пустыни Сахара Структура имеет диаметр около 38 км и находится на высоте 400-460 м над уровнем моря.

Структура Ришат образовалась 500-600 млн лет назад (возраст горных пород старейшего кольца).
 
 
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Астронавт NASA Крис Кэссиди сделал снимок структуры Ришад в Сахаре с МКС.
 
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