"Придется ответить передо мной": Кадыров захотел извинений от Зеленского за видео двухлетней давности

Кадыров обратился к Зеленскому / фото obzor.io

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимира Зеленского и призвал того «определиться со своей позицией и подтвердить извинения» за видео студии «Квартал 95», которое его оскорбило. Об этом Кадыров сообщил в Telegram.

Так, Кадыров опубликовал отрывок из интервью Зеленского Дмитрию Гордону двухлетней давности. В нем тот извиняется перед мусульманами за своих коллег, которые показали нарезку видео с Кадыровым, который плачет, в шоу «Квартала 95».







18 июля председатель Чечни написал, что посмотрел это видео. По версии Кадырова, на нем Зеленский «после принятых извинений пытается что-то из себя изобразить, выкрутиться, извернуться, пытается поднять себя».

«Вам придётся твёрдо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придётся ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!» — написал Кадыров.







