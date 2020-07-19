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"Придется ответить передо мной": Кадыров захотел извинений от Зеленского за видео двухлетней давности

19.07.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кадырова возмутили извинения Зеленского перед мусульманами.


Кадыров обратился к Зеленскому / фото obzor.io 

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимира Зеленского и призвал того «определиться со своей позицией и подтвердить извинения» за видео студии «Квартал 95», которое его оскорбило.  Об этом Кадыров сообщил в Telegram. 

Так, Кадыров опубликовал отрывок из интервью Зеленского Дмитрию Гордону двухлетней давности. В нем тот извиняется перед мусульманами за своих коллег, которые показали нарезку видео с Кадыровым, который плачет, в шоу «Квартала 95».


18 июля председатель Чечни написал, что посмотрел это видео. По версии Кадырова, на нем Зеленский «после принятых извинений пытается что-то из себя изобразить, выкрутиться, извернуться, пытается поднять себя».

«Вам придётся твёрдо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придётся ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!» — написал Кадыров.


«Я сын погибшего отца, пехотинец великого лидера Владимира Путина, защитник своего народа. Выберите и вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус, определитесь, наконец, с тем, кто вы есть. Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко», — считает Кадыров. 

Также он призвал Зеленского позвонить Владимиру Путину и объявить ему об «окончании этой войны на востоке Украины».
 
 
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