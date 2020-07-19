СМИ: оказывается, прямо сейчас в Беларуси прячется преступник, которого ищет весь мир

Источник материала: KYKY

Журналисты расследовательской группы Bellingcat пришли к выводу , что прямо сейчас в Беларуси, похоже, скрывается 40-летний австриец Ян Марсалек. Он – один из самых разыскиваемых в мире преступников, бывший член совета директоров немецкой компании Wirecard, рухнувшей после крупного финансового скандала. В Беларусь он мог прилететь на частном самолете.

Ян Марсалек. Что известно

Компания Wirecard, занимавшаяся платежным процессингом, считалась самым известным немецким технологическим стартапом. Однако в 2019 году журналисты Financial Times обнаружили расхождения в финансовых бумагах сингапурского отделения Wirecard, в том числе странные сделки и поддельные контракты.

Позднее журналисты сообщили о «пузыре» в отчетности о продажах и прибыли подразделений Wirecard в Дубае и Ирландии. Расследование немецкого финансового регулятора и правда обнаружило гигантскую дыру в балансе компании – не доставало около двух миллиардов евро. Деньги, которые должны были храниться на счетах процессингого хаба Wirecard в Восточной Азии, пропали. Именно Ян Марсалек, главный операционный директор Wirecard, отвечал за деятельность компании в Азии

18 июня 2020 года топ-менеджмент Wirecard, включая Яна Марсалека, уволили. Марсалек оказался в розыске у немецкой федеральной полиции. Он не стал дожидаться ареста и сразу же сказал коллегам, что собирается на Филиппины, чтобы найти пропавшие миллиарды и доказать свою невиновность. А потом просто исчез. С тех пор его разыскивали не только власти Германии и Австрии из-за его финансовых махинаций, но и спецслужбы других стран – из-за подозрений в связях с российской разведкой.

Кроме того, стало известно, что российские иммиграционные записи и данные, хранящиеся в ФСБ России, свидетельствуют о том, что российская спецслужба давно интересовалась Марсалеком, который использовал несколько разных паспортов, в том числе дипломатический паспорт третьей страны, для посещения России десятки раз в последние 15 лет. Марсалек также хвастался, что имел полную формулу яда «Новичок», которым отравили Скрипалей.

Никто не понимал, где находится австриец. Но после побега он продолжал вести беседы с друзьями и коллегами, в одной из которых оставил подсказку. В ответ на вопрос знакомого, находится ли Марсалек в «политически стабильной среде», тот ответил: «Не волнуйтесь, у власти здесь одни и те же люди последние 25 лет». Журналисты-расследователи сочли, что речь шла о Беларуси.

И правда, при проверке базы данных по пересечению границ, которая у России и Беларуси общая, оказалось, что в ней есть запись о Яне Марсалеке. Там указано, что он въехал в Беларусь в ночь на 19 июня 2020 года на частном самолете. Ни номер рейса, ни страна отправления не названы. При этом в базе нет данных, что Марсалек покидал Беларусь.

«Мы проверили несколько коммерческих баз данных аэропортов прибытия и вылета, включая FlighRadar, Flighstats и FlightAware, – пишет журналист Bellingcat. – В одной из баз данных перечислены все самолеты – коммерческие и частные чартерные, – которые прибыли в аэропорт Минска в июне. 18 июня 2020 года приземлился только один частный самолет: в 19:10 по местному времени. Этот самолет (его идентификация заблокирована по просьбе оператора) прибыл из Таллинна. Через два часа после приземления в Минске самолет вылетел в Витебск. Возможно, Марсалек находится там и на момент публикации этой статьи».