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Роналду - самый популярный спортсмен мира по версии ESPN

19.07.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В первую тройку также вошли Лионель Месси и Леброн Джеймс.



Известный американский телеканал ESPN опубликовал список ста самых популярных спортсменов в мире. В первую тройку вошли лучшие футболисты современности Криштиану Роналду и Лионель Месси, а также баскетболист Леброн Джеймс.

Также стоит отметить присутствие в десятке теннисистов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Их главный конкурент Новак Джокович замкнул топ-20.

Единственным из боксеров в первой сотне стал Деонтей Уайлдер (34), хотя бойцов MMA сразу два - Конор Макгрерор (5) и Хабиб Нурмагомедов (15).

Топ-10 самых популярных спортсменов в мире по версии ESPN

Криштиану Роналду (Португалия, футбол)

Леброн Джеймс (США, баскетбол)

Лионель Месси (Аргентина, футбол)

Неймар (Бразилия, футбол),

Конор Макгрегор (MMA, Ирландия)

Роджер Федерер (Швейцария, теннис),

Вират Кохли (Индия, крикет),

Рафаэль Надаль (Испания, теннис),

Стивен Карри (США, баскетбол)

Тайгер Вудс (США, гольф)
 
 
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В первую тройку также вошли Лионель Месси и Леброн Джеймс.
 
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