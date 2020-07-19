Роналду - самый популярный спортсмен мира по версии ESPN

ESPN опубликовал список ста самых популярных спортсменов в мире. В первую тройку вошли лучшие футболисты современности Криштиану Роналду и Лионель Месси, а также баскетболист Леброн Джеймс. Известный американский телеканалопубликовал список ста самых популярных спортсменов в мире. В первую тройку вошли лучшие футболисты современности Криштиану Роналду и Лионель Месси, а также баскетболист Леброн Джеймс.





Также стоит отметить присутствие в десятке теннисистов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Их главный конкурент Новак Джокович замкнул топ-20.





Единственным из боксеров в первой сотне стал Деонтей Уайлдер (34), хотя бойцов MMA сразу два - Конор Макгрерор (5) и Хабиб Нурмагомедов (15).





Топ-10 самых популярных спортсменов в мире по версии ESPN





Криштиану Роналду (Португалия, футбол)





Леброн Джеймс (США, баскетбол)





Лионель Месси (Аргентина, футбол)





Неймар (Бразилия, футбол),





Конор Макгрегор (MMA, Ирландия)





Роджер Федерер (Швейцария, теннис),





Вират Кохли (Индия, крикет),





Рафаэль Надаль (Испания, теннис),





Стивен Карри (США, баскетбол)





Тайгер Вудс (США, гольф)