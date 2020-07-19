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Роналду - самый популярный спортсмен мира по версии ESPN
Источник материала: Партизан
В первую тройку также вошли Лионель Месси и Леброн Джеймс.
Известный американский телеканал
Также стоит отметить присутствие в десятке теннисистов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Их главный конкурент Новак Джокович замкнул топ-20.
Единственным из боксеров в первой сотне стал Деонтей Уайлдер (34), хотя бойцов MMA сразу два - Конор Макгрерор (5) и Хабиб Нурмагомедов (15).
Топ-10 самых популярных спортсменов в мире по версии ESPN
Криштиану Роналду (Португалия, футбол)
Леброн Джеймс (США, баскетбол)
Лионель Месси (Аргентина, футбол)
Неймар (Бразилия, футбол),
Конор Макгрегор (MMA, Ирландия)
Роджер Федерер (Швейцария, теннис),
Вират Кохли (Индия, крикет),
Рафаэль Надаль (Испания, теннис),
Стивен Карри (США, баскетбол)
Тайгер Вудс (США, гольф)
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В первую тройку также вошли Лионель Месси и Леброн Джеймс.
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