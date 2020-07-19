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Брестчане проводят уикенд в лесу за сбором черники. Популяция комаров возрастает

19.07.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В этом году для созревания лесной ягоды июльская погода оказалась благоприятной, и урожай получился особенно богатый. Однако с повышенной влажностью в лесу также возросла и популяция комаров.

Брестчане проводят уикенд в лесу за сбором черники. Популяция комаров возрастает

Фото Вадима Якубёнка

 
 
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  В этом году для созревания лесной ягоды июльская погода оказалась благоприятной, и урожай получился особенно богатый. Однако с повышенной влажностью в лесу...
 
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