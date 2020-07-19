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Брестчане проводят уикенд в лесу за сбором черники. Популяция комаров возрастает
19.07.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В этом году для созревания лесной ягоды июльская погода оказалась благоприятной, и урожай получился особенно богатый. Однако с повышенной влажностью в лесу также возросла и популяция комаров.
Фото Вадима Якубёнка
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В этом году для созревания лесной ягоды июльская погода оказалась благоприятной, и урожай получился особенно богатый. Однако с повышенной влажностью в лесу...
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