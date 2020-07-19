Вовремя и без потерь

Источник материала: Вороновская газета





Установившаяся теплая погода позволила аграриям приступить к уборке зерновых культур. Сельскохозяйственная техника отправилась на поля, а вслед за ней — работники МЧС, чтобы проконтролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Занятые производственными хлопотами люди подчас совсем забывают о соблюдении правил пожарной безопасности. В результате в местах уборки, сушки и хранения хлеба ежегодно случаются пожары.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций работники Вороновского РОЧС проводят рейдовые мероприятия на сельскохозяйственных угодьях, где работает техника по уборке кормов. Под пристальным вниманием пожарных — состоя-ние и исправность техники, обеспеченность первичными средствами пожаротушения, знание работниками требований безопасного проведения работ и другое. Отслеживается и такой вопрос режимного характера, как курение в неустановленных местах. В рамках рейдовых мероприятий спасатели напоминают занятым на сельхозработах механизаторам, что не только знание правил пожарной безопасности, но и строгое их соблюдение позволит аграриям сохранить плоды своей деятельности. Умение пользования первичными средствами пожаротушения и вызов пожарных подразделений в случае опасности — наиболее важные из них. Этими знаниями должен обладать каждый труженик уборочной страды.

Пока в ходе рейдов наруше-ний норм и правил пожарной безопасности не было выявлено. В противном случае виновные лица будут привлекаться к админи-стративной ответственности, а сумма штрафов может достигать 30 базовых величин (на сегодня — 810 руб.). Районный отдел по чрезвычайным ситуациям надеется, что руководители хозяйств и в даль-нейшем будут уделять пристальное, по-настоящему хозяйское внимание обеспечению безопасности людей и техники в такой важный для нашей страны период.

Вадим ХЛЮСТ,

инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Вороновского РОЧС.