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Шикарные фото Алсу, сделанные ее дочкой, появились в сети
Источник материала: ОНТ
Многими любимая певица Алсу разместила на странице своего Instagram фотографии, сделанные ее дочерью.
Шикарные фотографии она подписала лаконично: «Глазами дочери». На фотографиях певица запечатлена в облегающем платье, выгодно подчеркивающем фигуру.
Образ отлично дополнял очень яркий и эффектный макияж. Фотографии вызвали восторг поклонников, которые отметили, что у дочки певицы получилось не хуже, чем у профессионального фотографа. Фанаты разместили под постом многочисленные восторженные отзывы.
Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков (архивное)
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Многими любимая певица Алсу разместила на странице своего Instagram фотографии, сделанные ее дочерью. Шикарные фотографии она подписала лаконично: «Глазами дочери»....
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