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Шикарные фото Алсу, сделанные ее дочкой, появились в сети

19.07.2020 16:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шикарные фото Алсу, сделанные ее дочкой, появились в сети

Многими любимая певица Алсу разместила на странице своего Instagram фотографии, сделанные ее дочерью.

Шикарные фотографии она подписала лаконично: «Глазами дочери». На фотографиях певица запечатлена в облегающем платье, выгодно подчеркивающем фигуру.

Образ отлично дополнял очень яркий и эффектный макияж. Фотографии вызвали восторг поклонников, которые отметили, что у дочки певицы получилось не хуже, чем у профессионального фотографа. Фанаты разместили под постом многочисленные восторженные отзывы.


Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков (архивное)

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Многими любимая певица Алсу разместила на странице своего Instagram фотографии, сделанные ее дочерью. Шикарные фотографии она подписала лаконично: «Глазами дочери»....
 
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